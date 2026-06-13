Sute de mii de copii dintr-o țară europeană ar putea fi instruiți de pedagogi cu Inteligență Artificială

Sute de mii de copii din Marea Britanie ar putea primi pedagogi virtuali. Potrivit Futurism, statul vrea să lanseze un program care vizează, printre altele, alocarea de tutori cu inteligență artificială pentru 450.000 de copii săraci.

Programul își propune să reducă diferențele de rezultate ale elevilor din medii sociale diferite. Statisticile au arătat că elevii defavorizați promovează examenele standardizate de limba engleză și matematică la jumătate din rata pe care o promovează colegii lor. O explicație este că elevii cu rezultate mai bune fac meditații private.

Ca urmare, alocarea de pedagogi virtuali ar putea să-i ajute pe cei care nu-și permit să plătească meditații să reducă diferența. Studiile au demonstrat că meditațiile individuale pot accelera procesul de învățare cu aproximativ cinci luni.

Proiect controversat

Propunerea autorităților britanice a stârnit controverse legate de utilizarea inteligenței artificiale. Cercetările au arătat că utilizarea inteligenței artificiale a redus activitatea creierului în timpul sarcinilor cognitive, a afectat abilitățile de gândire critică și a fost asociată cu pierderea memoriei.

„A impune tutori de inteligență artificială celor mai săraci din societate, când efectele sunt atât de puțin înțelese, este culmea iresponsabilității. Acest guvern a fost complet capturat de industria tehnologică”, a transmis Ed Newton-Rex, CEO al Fairly Trained, o organizație non-profit.

Alții vorbesc despre o nouă evoluție a societății.

„Inteligență artificială pentru săraci, profesori umani reali pentru bogați”, a scris un comentator pe X.

Programe cu IA și în școlile din SUA

Marea Britanie nu ar fi prima națiune care ar urmează această cale. În decembrie anul trecut, xAI, compania lui Elon Musk, a anunțat „primul program educațional la nivel național bazat pe inteligență artificială”.

Acesta va implementa chatbot-ul Grok în peste 5.000 de școli publice, ajungând la aproximativ două milioane de copii.