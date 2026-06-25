Inteligența artificială sugerează că apa ar putea fi un amestec secret de două lichide diferite

Inteligența artificială a oferit un argument pentru ceea ce mai mulți oameni de știință caută de zeci de ani. Potrivit Live Science, cu ajutorul IA a fost realizată o cercetare la nivel molecular care a arătat că apa ar putea fi un amestec de două lichide diferite.

Ani de zile, oamenii de știință au bănuit că, la nivel molecular, apa este formată din două lichide diferite, unul mai dens și altul mai puțin dens. Teoria numită „ipoteza celor două stări” mai arată că lichidele își schimbă constant locurile.

Inteligența artificială, obligată să învețe

Cercetătorii nu au abordat problema în mod convențional. Ei au utilizat strategia „învățării profunde nesupravegheate”. Este vorba despre un program cu inteligența artificială antrenat să identifice modele în date căruia nu i s-a spus ce să caute.

Inteligența artificială a fost forțată să învețe și a oferit cercetătorilor zeci de milioane de informații care, în mod normal, ar fi apărut în urma unor cercetări de zeci de ani.

Astfel, echipa a descoperit că drumul pe care îl parcurg cele două structuri pentru a se converti una în cealaltă se schimbă în funcție de anumite condiții.

Inteligența artificială a analizat transformările ciudate ale apei

Descoperirile, publicate în iunie în revista Nature Physics, nu numai că au dovedit că schimbarea moleculară este reală, dar au putut ajuta și la explicarea a zeci de transformări ciudate ale apei.

Majoritatea lichidelor devin mai dense pe măsură ce se răcesc, dar apa se comportă diferit.

Ea devine mai densă până la aproximativ 4 grade Celsius, apoi începe să se extindă, motiv pentru care gheața plutește.

De asemenea, apa rezistă mai bine schimbărilor de temperatură decât lichide similare și are o vâscozitate care scade sub anumite presiuni. Oamenii de știință au documentat diverse anomalii legate de apă și suspectează că acestea ar putea fi interconectate.

Ce urmează

Cercetătorii construiesc acum un model de învățare automată mai riguros pentru a confirma rezultatul studiului. Ei speră ca noul sistem să le ofere explicații privitoare la proprietăți precum densitatea, vâscozitatea și temperatura.

Rezultatele cercetării ar putea fi foarte importante. Deoarece majoritatea proceselor biologice și farmaceutice au loc în apă, o mai bună înțelegere a structurii moleculare a apei ar putea clarifica modul în care sărurile dizolvate, proteinele și moleculele de medicamente interacționează în soluție.