Anticorupție cu Inteligența artificială: Budapesta vizează tranzacțiile regimului Viktor Orbán. Câte miliarde ar fi fost deturnate

Biroul anticorupție din Ungaria susține că a dezvoltat un model de inteligență artificială pentru a urmări banii despre care se presupune că ar fi fost deturnați în timpul celor 16 ani de putere ai fostului prim-ministru Viktor Orbán.

Ferenc Biró, șeful Autorității de Integritate din Ungaria, a declarat pentru FT: „Am construit o autoritate anticorupție de ultimă generație, utilizând inteligența artificială și învățarea automată integrate într-un sistem capabil să monitorizeze tranzacțiile economice ale Ungariei în timp real.”

Biró a declarat că noul guvern condus de Péter Magyar este dornic să acționeze rapid pentru recuperarea a ceea ce Biró a estimat la 160 de miliarde de euro din fonduri publice care ar fi putut fi acordate în mod necorespunzător membrilor cercului de putere al lui Orbán. „Acesta este momentul pe care l-am așteptat”, a declarat fostul auditor internațional și expert în conformitate.

Biró a fost numit în 2022 pentru a înființa organismul anti-corupție, ca parte a condițiilor impuse de UE pentru a spori transparența, astfel încât Budapesta să poată recâștiga accesul la fondurile blocate.

Însă guvernul Orbán a refuzat să coopereze cu autoritatea, a spus Biró, limitând drastic eficacitatea acesteia. Agenția sa se așteaptă să fie revitalizată de când maghiarii au ajuns la putere luna trecută, după o victorie electorală covârșitoare, construită pe promisiunea de a pune capăt corupției.

Noul prim-ministru s-a angajat să acorde mai multe puteri Autorității de Integritate ca parte a unui pachet de reforme ale statului de drept convenit cu Bruxelles-ul în schimbul accesării a zeci de miliarde de fonduri UE înghețate în timpul mandatului lui Orbán. „Ați convenit să consolidați Autoritatea de Integritate pentru a demonstra că are o putere reală de a detecta și combate corupția, precum și conflictele de interese”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, luna trecută, alături de Magyar, când a fost anunțat acordul.

O nouă agenție pentru recuperarea fondurilor

Peter Magyar a promis să creeze o Agenție separată de Recuperare a Activelor pentru a accelera recuperarea fondurilor. Se așteaptă ca guvernul să prezinte un proiect de lege anticorupție cuprinzător la sfârșitul acestei săptămâni. Budapesta se va alătura, de asemenea, Parchetului European, permițând procurorilor din bloc să urmărească cazuri de fraudă și corupție cu fonduri UE în Ungaria. „Cred că averi foarte mari ar putea fi repatriate”, a spus Biró. „Țara are nevoie urgentă de fondurile care au fost furate, iar o mare parte din acești bani sunt acum în străinătate.”

Autoritatea pentru Integritate nu a calculat încă pagubele totale, dar estimările proprii ale Biró indică faptul că suma ar putea depăși 160 de miliarde de euro. „Am înregistrat o creștere exponențială”, a spus el. „În 2025, este posibil ca până la 15% din cheltuielile guvernamentale să fi ajuns în locuri greșite”, în creștere de la aproximativ 2% până la 3% când Orbán a preluat puterea în 2010.

El a spus că corupția guvernamentală a atins apogeul în ultimul an de mandat al lui Orbán, autoritățile statului crescând cu 50% controlul asupra fondurilor publice. „Au văzut că ușa se închide pentru era Orbán și au vrut să folosească fiecare bănuț pe care îl puteau folosi.” Un purtător de cuvânt al partidului Fidesz al lui Orbán nu a răspuns imediat solicitării de a comenta situația.

Fostul șef de cabinet al lui Orbán, Gergely Gulyás, a deplâns luna trecută ceea ce a considerat a fi încercări ale guvernului „de a stigmatiza partea patriotică cu vinovăție colectivă pe baza câtorva cazuri care ridică suspiciuni de corupție… Nu susținem vânătoarea de vrăjitoare”.

Biró a insistat că noul guvern respectă prezumția de nevinovăție și că nu este în curs de desfășurare nicio „vânătoare de vrăjitoare”.

Conform unei anchete a FT, fluxul de fonduri publice a fost concentrat în jurul unui număr mic de persoane apropiate lui Orbán, creând un mediu cu concurență slabă și cu prețuri considerabile supraevaluate, care s-au intensificat în ultimii ani ai fostului premier. Când Autoritatea de Integritate a început să investigheze cazurile de achiziții publice, s-a lovit de un obstacol, oficialilor guvernamentali fiindu-li-se spus să reducă la minimum contactul și cooperarea, a spus Biró.

El a spus că, în 2024, a fost convocat la o întâlnire cu miniștrii justiției și ai afacerilor europene, care i-au spus să stea discret și „să nu permită agenției să-și facă treaba”. Biró a refuzat și a continuat să urmărească neregulile din licitațiile publice. Foștii miniștri ai justiției și afacerilor europene nu au răspuns solicitărilor de comentarii. La începutul anului 2025, Biró a depus la guvern un raport detaliat despre centralizarea achizițiilor publice. „I-am avertizat că gestionează prea mulți bani cu controale inadecvate”, își amintește el. „Ne-au răspuns spunând că nu le pasă, că nu au intenția de a instala controale adecvate sau de a măsura eficacitatea acelor fonduri.”

La o săptămână după ce raportul respectiv a fost trimis guvernului Orbán, birourile lui Biró au fost percheziționate în cadrul unei anchete privind presupuse practici de corupție, pe care acesta le neagă. „Răspunsul lor a fost trimiterea de agenți înarmați.”