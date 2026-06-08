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Autoritatea anticorupție din Ungaria cere anchetarea cercului restrâns al lui Viktor Orbán pentru „furtul” unor miliarde de euro

Oficialii de rang înalt din guvernul condus de fostul premier ungar Viktor Orban ar trebui să fie anchetați în legătură cu dispariția unor fonduri UE de miliarde de euro, a declarat pentru POLITICO autoritatea anticorupție a țării.
Autoritatea anticorupție din Ungaria cere anchetarea cercului restrâns al lui Viktor Orbán pentru „furtul” unor miliarde de euro
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
08 iun. 2026, 08:42, Economic
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Ferenc Pál Biró, președintele Autorității pentru Integritate din Ungaria, a declarat pentru POLITICO faptul că oficialii de rang înalt care au făcut parte din guvernul condus de fostul premier ungar Viktor Orban „ar trebui să fie urmăriți penal” pentru implicarea lor într-o presupusă schemă de fraudare sistematică a contribuabililor europeni.

Potrivit acestuia, instituția pe care o conduce a  „identificat o serie de cazuri penale în care, personal, cred că ar trebui ca țara noastră să fie… în măsură să recupereze acele fonduri și să le repatrieze, deoarece majoritatea acestora au părăsit deja țara”.

Contracte guvernamentale alocate preferențial și umflate artificial

Președintele Autorității pentru Integritate din Ungaria a subliniat, într-o declarație pentru POLITICO, faptul că trei companii au primit majoritatea contractelor guvernamentale pentru furnizarea de bunuri și servicii. În acest sens, sumele facturate pentru aceste contracte erau umflate artificial, iar Biró a afirmat că guvernul a cheltuit aproximativ 10 miliarde de euro cu aceste trei firme în ultimii patru ani.

„Supraevaluarea, care, în opinia noastră, prezintă un risc de corupție, s-ar ridica la 3,5 miliarde de euro”, a spus Biró, subliniind faptul că licitațiile de achiziții publice au fost „manipulate”.

În declarațiile sale, Biró nu a formulat acuzații directe la adresa lui Viktor Orban sau a unor membri din cercul său restrâns. Totuși, el a punctat că noua administrație ar trebui să ia măsuri pentru a aborda cât mai curând posibil aceste acuzații de corupție și intimidare.

Poziția Comisiei Europene

Comentând acuzațiile lansate de Biró, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru POLITICO faptul că există „toleranță zero față de frauda împotriva bugetului UE”.

„Statele membre sunt primele responsabile de prevenirea, detectarea și tratarea eficientă a oricăror nereguli, inclusiv a fraudei, legate de fondurile UE pe care le implementează, cum ar fi fondurile de coeziune… (…) Comisia va lua legătura cu statele membre pentru a se asigura că orice fonduri UE deturnate sunt recuperate de la beneficiari”, a spus oficialul pentru sursa citată.

Peter Magyar vrea să recupereze fondurile UE înghețate în timpul guvernării lui Viktor Orban

Remarcile lui Biró vin în contextul în care actualul premier al Ungariei, Peter Magyar, încearcă să recupereze peste 10 miliarde de euro din fondurile UE, care au fost înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept în timpul guvernării lui Viktor Orban.

În acest sens, luna trecută, Peter Magyar s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar cei doi au convenit să „deblocheze” fonduri în valoare de până la 14,2 miliarde de euro.

Totuși, pentru ca acest lucru să se concretizeze, guvernul lui Magyar trebuie să prezinte un plan privind modul în care intenționează să realizeze reformele esențiale și să aloce banii înainte de sfârșitul lunii verii.

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