UE deblochează 14,2 miliarde de euro pentru Ungaria. Ursula von der Leyen: „Putem elibera fondurile după reformele noului guvern”

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o întâlnire cu șeful executivului de la Budapesta.

„Sunt foarte fericită să anunț astăzi că putem debloca 10 miliarde de euro pentru Ungaria”, a declarat von der Leyen, referindu-se la granturile și împrumuturile avantajoase din cadrul Fondului european de redresare.

Potrivit șefei Comisiei Europene, progresele înregistrate de autoritățile ungare în îndeplinirea unor condiții-cheie au permis și deblocarea a 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune, care fuseseră anterior înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept în perioada fostului premier Viktor Orban, scrie TVP World.

„Odată cu îndeplinirea acestor obiective majore, am putut debloca și fondurile de coeziune condiționate, în valoare de 4,2 miliarde de euro”, a precizat Ursula von der Leyen.

Oficialul european a adăugat că Ungaria ar putea primi încă 2,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune, pe măsură ce guvernul de la Budapesta va finaliza reformele și măsurile restante solicitate de Bruxelles.

Decizia reprezintă unul dintre cele mai importante semnale de sprijin din partea Uniunii Europene pentru noua administrație ungară și marchează o schimbare semnificativă față de perioada în care o parte importantă a finanțărilor europene a fost blocată din cauza disputelor privind respectarea principiilor statului de drept.