Ungaria a votat să rămână membră a Curții Penale Internaționale

Parlamentul Ungariei a votat, miercuri, pentru a rămâne în continuare membru al Curții Penale Internaționale, relatează AP.

Votul anulează decizia fostului guvern

Astfel, votul anulează decizia guvernului anterior, condus de Viktor Orbán, de a se retrage din tribunalul internațional.

Guvernul lui Orbán a anunțat anul trecut că Ungaria se va retrage din Curtea Penală Internațională. CPI este singura instanță penală permanentă din lume pentru crime de război și genocid. Anunțul a venit după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o vizită de stat în Ungaria.

Vizita lui Netanyahu a avut loc în ciuda mandatului de arestare emis de CPI pe numele său, pentru presupuse crime de război legate de războiul Israelului din Fâșia Gaza, mai arată sursa.

Mai multe organizații au condamnat refuzul arestării lui Netanyahu

CPI și alte organizații internaționale au criticat guvernul lui Orbán pentru că nu l-a arestat pe Netanyahu. Fostul premier a răspuns că CPI a devenit o „instanță politică”.

Proiectul de lege care vizează anularea deciziei, depus luni de prim-ministrul Péter Magyar, ar trebui să intre în vigoare pe 2 iunie. Acesta prevede că, pentru a menține pacea internațională și a proteja drepturile omului, „este esențial ca cei care comit cele mai grave crime internaționale să fie trași la răspundere în fața unui for judiciar internațional”, potrivit sursei.

„În acest scop, este necesar să se mențină participarea Ungariei la Statutul Curții Penale Internaționale”, se mai arată în proiectul de lege.

Organismul de supraveghere al CPI felicită Ungaria

Organismul de supraveghere al CPI, Adunarea Generală a Statelor Părți, a declarat că „felicită guvernul Ungariei pentru această decizie importantă”.

Ungaria a fost membru fondator al CPI. Orbán a semnat chiar el Statutul de la Roma, tratatul care a înființat curtea, în 1999.

Dacă Ungaria ar fi votat pentru ieșirea din Curtea Penală Internațională, ar fi fost singura țară din Uniunea Europeană, formată din 27 de state membre, care nu ar fi fost semnatară a CPI, conform sursei.