Liban: 12 persoane ucise în urma unui nou atac israelian. Israelul cheamă mai mulți soldați în estul Libanului

Un atac aerian al Israelului asupra Libanului a ucis, luni seara, 12 persoane în estul țării, potrivit Agenției Naționale de Știri din Liban citate de AP.

Atacul a avut loc în satul Mashghara din Valea Bekaa.

Un oficial israelian a transmis că armata a chemat mai mulți soldați în Liban.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a autorizat lovituri mai intense, împotriva grupării militante Hezbollah în Liban. Armata israeliană nu a comentat atacul, dar a declarat că acesta vizează infrastructura Hezbollah din estul țării.

Potrivit echipelor de salvare, 12 cadavre au fost scoase din dărâmături, în urma atacurilor.

Aceste atacuri aeriene au loc cu doar trei zile înainte de întâlnirea la Washington a delegațiilor din Liban și Israel.

Hezbollah atacă trupele israeliene în sudul Libanului și în orașele din nordul Israelului. Gruparea a promis că va continua luptele până când Israelul își va înceta atacurile aeriene zilnice și își va retrage trupele din țară, potrivit aceleiași surse.

Hezbollah folosește armament modern

În ultimul timp, Hezbollah a transmis că folosește noi drone cu fibră optică, lovind atât trupele israeliene, cât și satele de la granița de nord. Israelul s-a chinuit să le intercepteze.

Israelul și-a actualizat directivele defensive, în conformitate cu evoluțiile recente din zonele sale nordice.

„Ceea ce ne cere acum este să intensificăm loviturile, să creștem intensitatea. Îi vom lovi la șold și la coapsă”, a declarat Netanyahu luni, înainte de atacuri.