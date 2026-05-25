Prima pagină » Știri externe » Netanyahu anunță că Israelul va intensifica atacurile împotriva Hezbollah

Armata israeliană a precizat că a început un val de atacuri în Liban în urma declarației premierului Benjamin Netanyahu, care a anunțat intensificarea atacurilor asupra Hezbollah.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
26 mai 2026, 00:54, Știri externe
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că au lansat atacuri împotriva siturilor Hezbollah din Valea Bekaa, în estul Libanului, și în alte zone din țară, relatează BBC.

Aceasta a urmat unei declarații video de luni seară, în care Netanyahu a spus că Israelul este „în război cu Hezbollah” și că a dat instrucțiuni militare să „le dea o lovitură zdrobitoare”.

La începutul acestei luni, Libanul și Israelul au convenit să prelungească un armistițiu de 45 de zile, deși luptele au continuat.

La Beirut vor exista temeri că aceste ultime atacuri israeliene se vor extinde și la capitala Libanului.

Netanyahu a declarat că ofensiva militară a Israelului împotriva Hezbollah a „eliminat… peste 600 de teroriști”. El a continuat: „Dar ceea ce ne cere acum este să creștem grevele, să creștem intensitatea.”

Atacurile israeliene împotriva Hezbollah s-au limitat în mare parte la sudul țării

De la semnarea acordului de încetare a focului pe 16 aprilie, atacurile israeliene s-au limitat în mare parte la sudul țării, unde se află încă trupele israeliene și de unde, potrivit Israelului, au fost lansate drone și rachete.

Valea Bekaa, care a fost lovită luni seară, se află în estul Libanului, aproape de granița cu Siria.

Extinderea campaniei Israelului a avut loc în contextul în care guvernul iranian a insistat ca un acord de pace emergent cu SUA să includă un armistițiu complet pe toate fronturile războiului regional.

Guvernul lui Netanyahu s-a opus încetării luptelor împotriva Hezbollah

Zece soldați israelieni au fost uciși de la încheierea inițială a armistițiului cu Libanul. Peste 400 de persoane din Liban au fost ucise de bombardamentele intense israeliene în aceeași perioadă, inclusiv mulți paramedici și lucrători ai serviciilor de urgență.

Israelul a emis aproape zilnic ordine ca cetățenii libanezi să își părăsească locuințele din noi zone din sudul țării, adăugându-se la numărul de peste un milion de persoane strămutate.

