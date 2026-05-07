Prima pagină » Știri externe » „Vrei să mori singur sau împreună cu ceilalți?” Cum transformă Israelul datele din telefoane în ținte militare în Liban

„Vrei să mori singur sau împreună cu ceilalți?” Cum transformă Israelul datele din telefoane în ținte militare în Liban

Armata israeliană folosește un sistem de țintire bazat pe inteligență artificială pentru a identifica și elimina membri ai grupării Hezbollah în Liban, potrivit unei investigații publicate de Los Angeles Times.
„Vrei să mori singur sau împreună cu ceilalți?” Cum transformă Israelul datele din telefoane în ținte militare în Liban
Sursa foto: Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/dpa
Victor Dan Stephanovici
07 mai 2026, 06:52, Știri externe

Sistemul analizează volume uriașe de date colectate din telefoane mobile, camere video, semnale Wi-Fi, drone și rețele sociale, pentru a crea profiluri considerate amenințări. Experții avertizează însă că astfel de tehnologii pot transforma simple conexiuni sau comportamente cotidiene în condamnări la moarte, mai arată Los Angeles Times.

„Vrei să mori singur sau împreună cu ceilalți?”

Investigația pornește de la cazul lui Ahmad Turmus, un bărbat de 62 de ani din sudul Libanului, ucis într-un atac israelian în februarie. Potrivit familiei, acesta se afla într-o vizită la rude când a primit un apel de la un ofițer israelian care vorbea arabă cu accent străin. „Ahmad, vrei să mori cu cei din jur sau singur?”, l-ar fi întrebat acesta. Turmus ar fi răspuns doar: „Singur”. La scurt timp, după ce a ieșit din casă și s-a urcat în mașină, două rachete au lovit vehiculul.

Date din telefoane, camere și rețele sociale

Potrivit specialiștilor citați de publicația americană, sistemul israelian combină informații provenite din mai multe surse: telefoane mobile, camere de trafic, drone, baze de date guvernamentale, semnale Wi-Fi și activitate online. Platforme precum Palantir ar ajuta la organizarea și corelarea datelor, pentru a construi profiluri comportamentale și rețele de relații. Un fost specialist AI care a lucrat pentru companii din domeniul apărării a explicat că dronele pot folosi dispozitive de tip „stingray”. Acesta imită antenele GSM și obligă telefoanele să se conecteze la ele. Astfel, armata poate urmări în timp real locația unei persoane, schimbările de cartelă SIM, aplicațiile folosite sau contactele acesteia. „Este o conductă masivă de date: metadate telefonice, locații, schimbări de SIM, utilizarea aplicațiilor, comportament pe rețele sociale și chiar informații bancare sau recunoaștere facială”, a spus specialistul.

Algoritmii creează „profiluri de amenințare”

Inteligența artificială analizează apoi tiparele de comportament și le compară cu cele ale unor persoane deja identificate drept amenințări. Sistemul poate detecta cine vorbește cu cine, cine merge într-o anumită zonă sau cine își schimbă rutina. Rezultatul este un „profil de amenințare”, care poate duce la includerea unei persoane pe lista de ținte. Un colonel israelian identificat doar drept Yoav declara încă din 2023 că sistemul poate face în câteva secunde analize care înainte necesitau săptămâni întregi și sute de analiști.

Experții avertizează asupra erorilor

Cercetătorii consultați de Los Angeles Times spun că tehnologia ridică probleme majore. „Sistemul lucrează cu date, nu cu logică. Dacă informațiile sunt greșite, va repeta aceleași greșeli, doar mai rapid și cu mai multă încredere”, a spus specialistul AI. Profesorul Vasji Badalic, de la Institutul de Criminologie din Slovenia, avertizează că algoritmii pot confunda rudele, persoanele care oferă sprijin logistic sau cei implicați în activități civile cu combatanți. „Unde este trasată linia dintre combatant și civil?”, întreabă acesta.

Hezbollah încearcă să se adapteze

Potrivit fostului general libanez Mounir Shehadeh, Israelul a infiltrat de ani de zile infrastructura de comunicații și bazele de date din Liban. Acesta spune că gruparea Hezbollah încearcă acum să reducă dependența de telefoane și comunicații digitale și să revină la structuri mai descentralizate. Cu toate acestea, investigația arată că supravegherea tehnologică israeliană a devenit extrem de dificil de evitat. În cazul lui Ahmad Turmus, familia spune că acesta nici măcar nu își mai schimba telefoanele. „Israelienii mă cunosc deja. Ce mai contează?”, le-ar fi spus apropiaților.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă guvernul său a picat prin moțiune de cenzură
G4Media
Mesaj de alertă pentru nordul județului Tulcea. Populația, avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone
Gandul
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cele mai scumpe cireșe din lume: au formă de inimă și iubitorii luxului ajung să plătească chiar și 300 de euro pentru o singură bucată
Libertatea
Un bărbat a supraviețuit 40 de ore fără să-i bată inima. Cazul miraculos care a surprins lumea medicală
CSID
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor