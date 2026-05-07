Un lider important al Hezbollah a fost ucis în atacuri israeliene

Sursa a declarat agenției de știri, sub condiția anonimatului, că „Malek Ballout, comandantul operațiunilor din forța Radwan”, a fost ucis în atacurile de miercuri – primele din zonă din ultimele săptămâni, în contextul unui armistițiu, potrivit The Guardian.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu declarase anterior că armata sa l-a vizat pe „comandantul forței Radwan a Hezbollah”.

Agenția Națională de Știri din Liban, administrată de stat, a relatat că „avioanele de război israeliene au lansat un atac, vizând Ghobeiri” în suburbiile sudice, o bastionă a Hezbollah.

O clădire a fost văzută acoperită de moloz după atac, în timp ce oamenii au părăsit zona cu bunurile lor.

O sursă din domeniul securității libaneze a declarat pentru AFP, sub condiția anonimatului, că atacul a lovit un apartament în care liderii Radwan țineau o întâlnire.

Cel puțin alte 11 persoane au fost ucise în atacuri în sudul și estul țării, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.