Un lider important al Hezbollah a fost ucis în atacuri israeliene

O sursă apropiată Hezbollah a declarat că un comandant superior al forței de elită Radwan a grupării a fost ucis în atacurile Israelului asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, relatează Agence France-Presse.
Soldați Hezbollah. Sursa foto: X
Laurențiu Marinov
07 mai 2026, 03:22, Știri externe

Sursa a declarat agenției de știri, sub condiția anonimatului, că „Malek Ballout, comandantul operațiunilor din forța Radwan”, a fost ucis în atacurile de miercuri – primele din zonă din ultimele săptămâni, în contextul unui armistițiu, potrivit The Guardian.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu declarase anterior că armata sa l-a vizat pe „comandantul forței Radwan a Hezbollah”.

Agenția Națională de Știri din Liban, administrată de stat, a relatat că „avioanele de război israeliene au lansat un atac, vizând Ghobeiri” în suburbiile sudice, o bastionă a Hezbollah.

O clădire a fost văzută acoperită de moloz după atac, în timp ce oamenii au părăsit zona cu bunurile lor.

O sursă din domeniul securității libaneze a declarat pentru AFP, sub condiția anonimatului, că atacul a lovit un apartament în care liderii Radwan țineau o întâlnire.

Cel puțin alte 11 persoane au fost ucise în atacuri în sudul și estul țării, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

