Libanul și Israelul discută la Washington prelungirea armistițiului cu Hezbollah

întâlnire între reprezentanții Libanului și cei ai Israelului, la Washington/sursa foto: X

Întâlnirea are loc între ambasadoarea Libanului în SUA, Nada Hamadeh Moawad, și omologul său israelian, Yechiel Leiter, aceasta fiind cea de-a doua rundă de discuții în doar câteva zile – primele contacte directe la acest nivel din ultimele trei decenii.

Armistițiul, miză imediată

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a anunțat miercuri, înaintea discuțiilor de la Washington, că Beirutul va cere oficial prelungirea armistițiului de 10 zile, intrat în vigoare vinerea trecută, și oprirea demolărilor de locuințe în zonele ocupate de armata israeliană.

„Obiectivul este oprirea completă a atacurilor israeliene, retragerea trupelor din Liban și începerea procesului de reconstrucție”, a transmis administrația prezidențială, citată de Associated Press.

Totodată, partea libaneză urmărește și eliberarea prizonierilor, precum și poziționarea armatei libaneze de-a lungul frontierei, ca parte a unui acord mai larg.

Israelul condiționează negocierile de dezarmarea Hezbollah

De partea cealaltă, ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a indicat Hezbollah drept principalul obstacol în calea unei soluții.

„Nu avem dezacorduri serioase cu Libanul. Există câteva dispute minore de frontieră care pot fi rezolvate”, a declarat Saar.

„Obstacolul în calea păcii și normalizării este unul singur: Hezbollah”, susține oficialul israelian.

Saar a cerut Libanului să colaboreze cu Israelul pentru dezarmarea Hezbollah, afirmând că fără acest pas nu pot exista progrese reale în negocieri.

Primele discuții directe după trei decenii

Contactele directe sunt rare între Israel și Liban, două state fără relații diplomatice și aflate oficial în conflict încă din 1948.

Ultimele discuții de acest tip au avut loc în 1993, iar de atunci comunicarea s-a făcut mai ales indirect, prin intermediul SUA sau al misiunii ONU UNIFIL din sudul Libanului.

Războiul din 2 martie și consecințele lui

Conflictul actual a izbucnit pe 2 martie, după ce Hezbollah a lansat rachete spre nordul Israelului. Israelul a răspuns cu bombardamente extinse și o ofensivă terestră, ocupând mai multe localități din sudul Libanului.

În prezent, armata israeliană controlează o zonă tampon de până la 10 kilometri în interiorul teritoriului libanez, susținând că urmărește eliminarea amenințărilor la adresa nordului Israelului.

Războiul a provocat aproximativ 2.300 de morți în Liban, inclusiv sute de femei și copii, și a dus la strămutarea a peste un milion de persoane.

Deși armistițiul este în vigoare, au fost raportate încălcări din partea ambelor părți, iar Hezbollah a transmis deja că nu va respecta eventualele acorduri rezultate din discuțiile directe.

Guvernul libanez speră că negocierile de la Washington vor deschide calea către un acord mai amplu și, în cele din urmă, către încheierea conflictului.