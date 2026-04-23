Prima pagină » Știri externe » Armistițiul cu Iranul va expira duminică

SUA au anunțat Israelul că armistițiul cu Iranul va expira duminică: relatează presa. Îndoielile cu privire la șansele armistițiului de a avea succes cresc de la zi la zi.
Sursă foto: Hepta. Fotografie cu caracter ilustrativ
Laura Buciu
23 apr. 2026, 07:56, Știri externe

Statele Unite au anunțat Israelul că armistițiul recent prelungit cu Iranul va expira duminică, potrivit presei israeliene.

Postul public de radio israelian KAN a relatat miercuri că oficialii americani au transmis la Tel Aviv că termenul stabilit de președintele Donald Trump pentru Teheran urmează să se încheie în câteva zile.

Citând o sursă diplomatică anonimă, postul de radio a declarat că Trump încearcă să ajungă la o înțelegere cu Iranul, mai degrabă decât să se angajeze în negocieri deschise.

Surse israeliene au mai spus că un progres până duminică pare puțin probabil.

De asemenea, au descris ceea ce au numit „confuzie” în comportamentul SUA, spunând că au aflat recent despre acțiunile lui Trump prin intermediul relatărilor din presă și al postărilor sale de pe rețelele de socializare.

Miercuri mai devreme, un oficial al Casei Albe a declarat pentru Fox News că armistițiul ar putea dura între trei și cinci zile, în timp ce o sursă israeliană a spus că situația rămâne neclară și depinde în mare măsură de deciziile lui Trump, potrivit postului de radio, citat de Anadolu.

Marți, Trump a anunțat o prelungire a armistițiului cu Iranul în urma unei solicitări din partea Pakistanului, spunând că acesta va rămâne în vigoare până când Teheranul va prezenta ceea ce a descris ca o „propunere unificată”.

Ostilitățile din regiune s-au intensificat de când SUA și Israelul au lansat atacuri comune asupra Iranului pe 28 februarie. Ca răspuns, Teheranul a ripostat cu atacuri asupra Israelului și a altor țări din regiune care găzduiesc active americane.

Pakistanul a găzduit discuții între Washington și Teheran în perioada 11-12 aprilie, după ce a mediat armistițiul pe 8 aprilie. Eforturile pentru o nouă rundă de negocieri sunt în curs de desfășurare, deși incertitudinea persistă.

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Ce salarii au consultanții de vânzări din Altex, Media Galaxy, Flanco și evoMag. Care brand de electronice și electrocasnice plătește mai bine
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Șefa Petrom vrea să plece din fruntea companiei. Favorit pentru a o înlocui pe Christina Verchere este un croat apropiat de un om de afaceri legat de Rusia
Libertatea
Micul dejun al oamenilor inteligenți | Vlad Ciurea ne spune ce trebuie să consumăm imediat după ce ne trezim, pentru hidratarea sistemului nervos
CSID
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor