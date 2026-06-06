SUA susțin că au interceptat drone și rachete iraniene în Golful Persic

Armata americană anunță că a interceptat drone și rachete lansate de Iran către ținte din regiunea Golfului Persic, într-o nouă escaladare a tensiunilor care amenință armistițiul fragil dintre Washington și Teheran, potrivit AP.

Comandamentul Central al SUA a transmis anterior că vineri au fost doborâte patru drone iraniene lansate spre Strâmtoarea Ormuz.

„Dronele de atac au reprezentat o amenințare imediată pentru traficul maritim regional”, a precizat armata americană.

Ripostă dură a americanilor prin atacarea radarelor de supraveghere

Potrivit Washingtonului, forțele americane au răspuns prin atacarea unor radare de supraveghere de coastă aparținând Iranului, inclusiv pe o insulă din Strâmtoarea Ormuz, pentru a preveni noi atacuri.

La câteva ore după aceste incidente, Iranul ar fi lansat șapte rachete balistice spre Kuweit și Bahrain. Armata americană susține că șase dintre rachete au fost interceptate, iar cea de-a șaptea nu și-a atins ținta.

Au fost activate sistemele de apărare aeriană

Autoritățile din Kuweit au confirmat că au fost activate sistemele de apărare aeriană pentru interceptarea rachetelor și dronelor, în timp ce Bahrainul a declanșat sirenele de raid aerian și le-a cerut locuitorilor să se adăpostească.

Garda Revoluționară iraniană a declarat că a vizat „baze inamice” din regiune, ca reacție la atacurile americane asupra unor obiective iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz.

Context

Tensiunile din regiune s-au amplificat după ce SUA au impus o blocadă asupra porturilor iraniene, ca răspuns la restricțiile impuse de Teheran asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Criza a dus la creșterea prețurilor la energie și a generat presiuni politice asupra administrației președintelui Donald Trump înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului.

În ciuda escaladării conflictului, Trump a declarat vineri că „situația cu Iranul pare să meargă destul de bine”.

„Vom ieși din Iran foarte repede și va fi foarte puternic într-un fel sau altul”, a spus liderul de la Casa Albă în cadrul unui eveniment organizat în Wisconsin.

Negocierile dintre SUA și Iran privind prelungirea armistițiului și reluarea discuțiilor despre programul nuclear iranian rămân însă blocate.

Oficialii iranieni nu au semnalat până acum că ar accepta noile condiții cerute de Washington.

În paralel, confruntările dintre Israel și Hezbollah în sudul Libanului continuă să destabilizeze regiunea și să complice eforturile diplomatice pentru reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu.