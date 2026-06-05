SUA anunță că au doborât drone iraniene în zona Strâmtorii Ormuz | UPDATE: Ripostă a Iranului cu șapte rachete balistice spre Kuweit și Bahrain

UPDATE

Armata americană anunță că a interceptat drone și rachete lansate de Iran către ținte din regiunea Golfului Persic, într-o nouă escaladare a tensiunilor care amenință armistițiul fragil dintre Washington și Teheran, potrivit AP.

Comandamentul Central al SUA a transmis anterior că vineri au fost doborâte patru drone iraniene lansate spre Strâmtoarea Ormuz.

„Dronele de atac au reprezentat o amenințare imediată pentru traficul maritim regional”, a precizat armata americană.

Ripostă dură a americanilor prin atacarea radarelor de supraveghere

Potrivit Washingtonului, forțele americane au răspuns prin atacarea unor radare de supraveghere de coastă aparținând Iranului, inclusiv pe o insulă din Strâmtoarea Ormuz, pentru a preveni noi atacuri.

La câteva ore după aceste incidente, Iranul ar fi lansat șapte rachete balistice spre Kuweit și Bahrain. Armata americană susține că șase dintre rachete au fost interceptate, iar cea de-a șaptea nu și-a atins ținta.

Au fost activate sistemele de apărare aeriană

Autoritățile din Kuweit au confirmat că au fost activate sistemele de apărare aeriană pentru interceptarea rachetelor și dronelor, în timp ce Bahrainul a declanșat sirenele de raid aerian și le-a cerut locuitorilor să se adăpostească.

Garda Revoluționară iraniană a declarat că a vizat „baze inamice” din regiune, ca reacție la atacurile americane asupra unor obiective iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Armata americană a anunțat că a interceptat și doborât patru drone iraniene lansate vineri spre Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale, potrivit AP.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, dronele reprezentau „o amenințare imediată pentru traficul maritim regional”.

Ca reacție, forțele americane au atacat mai multe sisteme radar de supraveghere de pe coasta Iranului.

Episodul amenință armistițiul fragil din ultimele luni

Incidentul are loc într-un moment de tensiune majoră în regiune, după ce Teheranul a impus un blocaj asupra coridorului strategic din Golful Persic, provocând creșteri puternice ale prețurilor la energie și sporind temerile privind destabilizarea comerțului global.

Acesta este cel mai recent episod din seria confruntărilor dintre Iran și Statele Unite, care pun presiune asupra armistițiului fragil negociat în ultimele luni și asupra eforturilor diplomatice de a preveni extinderea conflictului.

Trump: „Vom câștiga într-un fel sau altul”

La începutul săptămânii, drone iraniene au lovit principalul aeroport din Kuweit, avariind grav un terminal de pasageri.

Atacul s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor zeci, iar aeroportul a fost închis temporar.

În ciuda escaladării tensiunilor, președintele Donald Trump a declarat că este convins că administrația sa va reuși să gestioneze conflictul.

„Vom câștiga într-un fel sau altul”, a afirmat Trump joi, în Biroul Oval.

Context

Administrația americană a salutat în același timp noul armistițiu convenit între Israel și guvernul libanez, în urma negocierilor mediate de SUA la Washington.

Totuși, gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a respins acordul și a continuat atacurile în regiune.

Situația din Liban complică și mai mult eforturile internaționale de a stabiliza zona și de a redeschide complet traficul prin Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru economia globală.

Iranul a transmis că orice acord de încetare a focului trebuie să includă și conflictul din Liban.