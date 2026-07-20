NYT: Pentagonul a ascuns date despre zeci de soldați răniți în Iran

Înainte de atacul din 17 iulie asupra unor ținte americane din Iordania, forțele iraniene au efectuat cel puțin trei atacuri similare. Zeci de militari americani au fost răniți, iar mai multe elicoptere au fost, de asemenea, avariate, potrivit The New York Times, citând mai mulți oficiali care au vorbit cu ziarul sub condiția anonimatului.

Potrivit unei surse, reglementările nu impun dezvăluirea informațiilor despre militarii răniți, mai ales dacă aceștia se întorc rapid la serviciu.

În plus, potrivit unui alt oficial militar american, ar fi ciudat ca Departamentul Apărării să publice informații care ar putea ajuta în vreun fel un adversar să țintească mai precis rachetele și dronele sale în timpul atacurilor asupra Iordaniei, unde sunt staționate mii de soldați americani.

Doi militari americani au fost uciși în atacuri aeriene iraniene împotriva trupelor americane din Iordania, pe 18 iulie. Alți patru au fost răniți, dar au fost tratați și externați din spital. Unul este încă dispărut.

Peste 400 de militari americani au fost răniți în conflictul din Iran, 17 morți

În zilele care au urmat prăbușirii unui armistițiu fragil, Pentagonul a oferit puține informații despre strategia militară americană după aproape cinci luni de război. Ultima ședință informativă majoră a Pentagonului despre război a avut loc la începutul lunii mai.

În ultimele luni, administrația Trump nu a dezvăluit cum războiul din Iran a epuizat rezervele SUA de arme critice și costisitoare și cum Iranul și-a păstrat și reconstruit capacități substanțiale de rachete, arată ziarul.

Subiectul victimelor americane în război este la fel de sensibil. Moartea a doi soldați ai armatei în Iordania, vineri, și a unui alt membru al armatei în nordul Irakului aduce la 17 numărul total de militari americani uciși de când Statele Unite și Israelul au lansat atacurile asupra Iranului pe 28 februarie.

Protocoalele Pentagonului privind raportarea victimelor prevăd identificarea publică a militarilor decedați numai după ce au trecut 24 de ore de la anunțarea rudelor apropiate. Numele soldaților răniți în acțiune nu sunt de obicei făcute publice.

Într-un comunicat emis sâmbătă, Comandamentul Central a declarat că patru militari americani răniți în atacul de vineri au fost duși la spitale iordaniene și au fost externați. Mai mulți soldați americani au suferit răni minore și s-au întors la datorie, se arată în comunicat, dar nu a specificat câți.

Declarația nu a menționat militarii răniți în cele trei atacuri anterioare din Iordania, care au avut loc săptămâna trecută.

Într-o scurtă convorbire telefonică cu NewsNation, președintele Trump a declarat că trupele au murit „în slujba țării noastre” și a reiterat obiectivul principal al războiului de a „nu permite niciodată Iranului să dețină o armă nucleară”.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat sâmbătă pe rețelele de socializare că pierderea celor doi soldați americani va întări hotărârea americană.

Peste 400 de militari americani au fost răniți în conflictul din Iran, potrivit Comandamentului Central. Pentagonul a raportat periodic numărul total de militari răniți și întorși în serviciu încă de la începutul războiului , dar a încetat să mai actualizeze cifra generală în ultimele săptămâni.

În administrațiile anterioare, Pentagonul amâna de obicei furnizarea oricăror detalii despre militarii răniți până la finalizarea notificărilor către familii. În timpul administrației Biden, Pentagonul raporta de obicei numărul de militari răniți în atacurile milițiilor susținute de Iran asupra bazelor americane din Siria și Irak.