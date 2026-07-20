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Spania, festivitățile Cupei Mondiale: doi morți, doisprezece arestați și optzeci de răniți

Peste 80 de persoane au fost rănite în Spania în timpul festivităților de celebrare a victoriei la Campionatul Mondial de fotbal. Două persoane și-au pierdut viața, informează agenția EFE.
Spania, festivitățile Cupei Mondiale: doi morți, doisprezece arestați și optzeci de răniți
Sorina Matei
20 iul. 2026, 15:31, Sport
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Noaptea victoriei Spaniei în finala Cupei Mondiale s-a terminat tragic. Bilanțul a fost de doi morți, peste optzeci de răniți și cel puțin doisprezece arestați în toată țara, transmit agențiile spaniole.

19 July 2026, Spain, Vigo: Supporters of the Spanish national football team react during a public viewing of the FIFA World Cup 2026 final between Spain and Argentina. Photo: Adrián Irago/EUROPA PRESS/dpa

Șapte arestări au fost efectuate în capitală în primele ore ale dimineții de luni, cinci dintre ele pentru infracțiuni motivate de ură în urma unei altercații într-un bar, una pentru tulburarea ordinii publice și agresarea unui ofițer de poliție în Plaza de Cibeles, iar ultima pentru nesupunere gravă în Puerta del Sol, a relatat Delegația Guvernului din Madrid.

În plus, serviciile de urgență din Madrid au transferat un total de 36 de persoane rănite la spitalele orașului.

19 July 2026, Spain, Vigo: Supporters of the Spanish national football team react during a public viewing of the FIFA World Cup 2026 final between Spain and Argentina. Photo: Adrián Irago/EUROPA PRESS/dpa

Între timp, Mossos d’Esquadra (poliția catalană) a arestat trei persoane în Barcelona pentru diverse jafuri comise în timpul nopții, iar serviciile medicale au tratat 29 de persoane, 24 cu răni ușoare și 5 cu răni mai puțin grave.

Doi morți

În orașul Ciudad Rodrigo din Salamanca , un băiat de 13 ani a murit, iar un altul este grav rănit, cu un picior rupt și internat la spitalul din Salamanca, după ce fântâna din Glorieta del Árbol Gordo s-a prăbușit, rănind un al treilea băiat, care a fost deja externat.

În plus, serviciul de urgență 112 din Castilla-La Mancha a raportat decesul unui tânăr de 20 de ani într-o piață din orașul Sonseca, Toledo, care a început să sufere convulsii în timp ce urmărea meciul.

De asemenea, un alt băiat de 19 ani a fost transferat în stare gravă la Spitalul Universitar din Toledo după ce a suferit un atac cu cuțitul în Seseña.

Incidente în Berriozar și Bilbao

La Pamplona, ​​se investighează un atac împotriva unui grup de soldați care urmăreau meciul aseară într-un bar din Berriozar, când au fost atacați de un grup de indivizi cu glugi, care mânuiau bare și bastoane extensibile, incident soldat cu șase răniți, dintre care trei erau ofițeri.

Pe de altă parte, Ertzaintza (forța de Poliție din Țara Bascilor) a identificat 20 de persoane în Bilbao, unde un grup de indivizi cu glugi a încercat să saboteze transmisiunea finalei pe ecranul instalat de Partidul Popular, și alte trei în Álava, unde o persoană care purta tricoul echipei naționale a fost atacată.

În Badajoz, Crucea Roșie a efectuat 34 de intervenții, iar două persoane au fost transportate la spitale. Între timp, în Cáceres, cinci persoane au necesitat îngrijiri spitalicești, iar 30 de răni minore au fost raportate.

În Valencia, două persoane au fost arestate în această dimineață devreme pentru că au atacat autoritățile aruncând cu pietre în Poliția Locală, coincidând cu festivitățile, care în general au fost „foarte calme” în oraș, au declarat pentru EFE surse din cadrul Consiliului Local.

În municipiul l’Olleria, tot din Valencia, transmisiunea meciului pe un ecran gigantic din centrul sportiv municipal a trebuit să fie suspendată din cauza unei rafale puternice de vânt.

Cifrele legate de „doi morți, zeci de arestați și zeci de răniți” se potrivesc aproape la indigo cu incidentele din iulie 2010, când Spania a câștigat prima sa Cupă Mondială, arată presa internațională.

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