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Doi fii de imigranți conduc Spania și Franța spre finala Cupei Mondiale. Când are loc duelul pentru finală

Echipa națională a Spaniei este la doar două meciuri distanță de a deveni campioană mondială pentru a doua oară în istoria sa.
Doi fii de imigranți conduc Spania și Franța spre finala Cupei Mondiale. Când are loc duelul pentru finală
Mădălina Dinu
13 iul. 2026, 10:40, Sport
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Kylian Mbappé și Lamine Yamal sunt simbolurile noii generații din fotbalul european și oamenii care împing Franța și Spania tot mai aproape de trofeul Cupei Mondiale 2026.

Primul, campion mondial în 2018 și liderul ofensiv al Franței, are origini cameruneze și algeriene. Al doilea, revelația Spaniei, este fiul unor imigranți din Maroc și Guineea Ecuatorială și, la doar 18 ani, a devenit deja piesă centrală în atacul iberic.

Cei doi se vor întâlni direct în semifinala Cupei Mondiale pe 14 iulie 2026 în Dallas (SUA)
 ora 21:00 (ora Spaniei și Franței, 22:00 ora României).  Miza: calificarea în finala programată pe 19 iulie, la New York, scrie amp.sports.es.

Echipa națională a Spaniei a ajuns în cea mai decisivă etapă a Cupei Mondiale din 2026. După ce a depășit rundă după rundă, nu fără unele greutăți, lotul spaniol a ajuns în semifinalele Cupei Mondiale , unde doar patru echipe vor concura pentru gloria mondială până la finala din 19 iulie.

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