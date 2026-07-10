Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după incendiile devastatoare din Europa: România este pregătită să își ajute partenerii europeni

Șeful statului și-a exprimat compasiunea față de familiile victimelor și a reafirmat disponibilitatea României de a sprijini statele europene afectate de incendiile de amploare.

Mesaj pentru victimele incendiilor din Spania

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, președintele Nicușor Dan a declarat că a aflat „cu profundă tristețe” despre incendiile de vegetație care au devastat provincia Almería, provocând pierderi de vieți omenești și afectând numeroase comunități.

„Gândurile mele se îndreaptă către familiile care și-au pierdut persoanele dragi și către pompierii și echipele de intervenție care lucrează neobosit pentru a ține incendiile sub control”, a transmis șeful statului.

I was deeply saddened to learn of the devastating wildfires that have swept through Almería province in Spain, claiming numerous lives and leaving many communities in mourning. My thoughts are with the families who have lost loved ones, and with the firefighters and emergency… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 10, 2026

Acesta a subliniat că România este solidară cu Spania și cu poporul spaniol în aceste momente dificile.

Solidaritate și cu Franța, Portugalia și Grecia

Președintele României a extins mesajul de solidaritate și către celelalte state din sudul Europei afectate în ultimele zile de incendii de vegetație și evacuări de amploare.

„Solidaritatea României se îndreaptă, de asemenea, către oamenii din sudul Franței, Portugalia și Grecia, care s-au confruntat în ultimele zile cu incendii devastatoare și evacuări în masă”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, România își reafirmă disponibilitatea de a fi alături de partenerii europeni în gestionarea unor astfel de situații de urgență.

„În aceste momente dificile, România își reafirmă disponibilitatea de a fi alături și de a-și sprijini partenerii europeni în fața provocărilor tot mai mari generate de schimbările climatice, temperaturile extreme și incendiile de vegetație”, a transmis președintele.

Mai multe state din sudul Europei se confruntă în această perioadă cu incendii de vegetație alimentate de temperaturile ridicate și de secetă. Spania, Portugalia, Franța și Grecia au mobilizat mii de pompieri și mijloace aeriene pentru limitarea incendiilor, iar în unele zone autoritățile au dispus evacuarea populației.

România participă, prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, la misiuni internaționale de sprijin în cazul incendiilor de pădure, trimițând, în funcție de solicitările statelor afectate, echipe specializate, autospeciale și alte resurse pentru intervenție.