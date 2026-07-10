Roxana Mînzatu participă la reuniunea UNESCO privind viitorul educației globale

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, intervenția Roxanei Mînzatu se va concentra pe trei direcții principale: profesia didactică, învățarea fundamentală și pe tot parcursul vieții, precum și transformarea digitală incluzivă. Reuniunea are ca obiectiv și stabilirea direcțiilor politice pentru agenda globală privind educația după anul 2030.

Participarea oficialului european reconfirmă angajamentul Uniunii Europene față de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, în special în ceea ce privește asigurarea unui acces echitabil la educație de calitate și promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

6 milioane de euro pentru educație în perioada 2021-2027

În marja evenimentului, Mînzatu va participa și la Summitul privind Transformarea Educației (TES+4), organizat la patru ani de la reuniunea inaugurală, unde va fi evaluat progresul înregistrat în domeniu.

Comisia Europeană amintește că, prin strategia „Global Gateway” și parteneriatele internaționale, Uniunea Europeană alocă aproximativ 6 miliarde de euro pentru educație în perioada 2021-2027. Aproape jumătate din această finanțare, respectiv 44%, este destinată zonelor fragile și afectate de crize, pentru a menține accesul la educație în regiunile cele mai vulnerabile.

Pe agenda vizitei se află și întâlniri bilaterale cu directorul general al UNESCO, Khaled El-Enany, și cu comisarul Uniunii Africane pentru educație, știință, tehnologie și inovare, Gaspard Banyankimbona.

„Educația și formarea reprezintă o investiție strategică în reziliență, în competențe și în coeziunea socială care constituie liantul societăților noastre. Guvernele care protejează bugetele pentru educație nu sunt generoase, ci sunt raționale și orientate către viitor. Aceasta înseamnă, de asemenea, să investim în oameni, în formatorii și în profesorii noștri”, a declarat Roxana Mînzatu, potrivit comunicatului Comisiei Europene.