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Un bărbat de 87 de ani din Polonia contestă rezultatele examenului de Bacalaureat după ce a fost respins pentru a treia oară

Un pensionar în vârstă de 87 de ani din Polonia a devenit din nou subiect de interes în presa internațională după ce a susținut, pentru al treilea an consecutiv, examenul de Bacalaureat, însă nu a reușit să îl promoveze.
Un bărbat de 87 de ani din Polonia contestă rezultatele examenului de Bacalaureat după ce a fost respins pentru a treia oară
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Andrei Rachieru
09 iul. 2026, 16:35, Știri externe
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În ciuda rezultatului, acesta este hotărât să conteste notele primite și ia în calcul o nouă încercare anul viitor.

Józef Peruga, fost șofer de autobuz din orașul Kalisz, a intrat în istorie în 2024, când a devenit cel mai în vârstă candidat care a susținut examenul de Matura din Polonia. Povestea sa a atras atenția opiniei publice datorită perseverenței și dorinței de a obține diploma de liceu, chiar și la o vârstă înaintată, scrie TVPWorld.

Al treilea eșec

La prima încercare, în 2024, Józef Peruga a promovat probele la limba germană și geografie, însă a fost declarat respins la limba polonă și matematică. Hotărât să își îndeplinească visul, pensionarul a revenit la examene și în anii următori.

În sesiunea din acest an, rezultatele au fost și mai dezamăgitoare. Peruga nu a reușit să promoveze probele la limba germană, limba polonă și matematică. Cu toate acestea, el susține că rezultatele nu reflectă prestația sa din timpul examenelor.

„Simt că am fost nedreptățit”, a declarat acesta pentru publicația Super Express. Pensionarul spune că a fost mulțumit de modul în care a rezolvat subiectele la limba polonă și că la matematică a fost foarte aproape de nota de promovare.

Acesta a anunțat că va depune o contestație și nu exclude posibilitatea de a se înscrie din nou la examen și anul viitor.

O viață marcată de război

Născut în 1939, Józef Peruga a avut o copilărie dramatică. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, după invazia Poloniei de către Germania nazistă, el a fost internat, pe când era doar un copil, într-un lagăr german din orașul Łódź.

După încheierea războiului, și-a continuat studiile la o școală tehnică din apropierea orașului Kalisz. De-a lungul vieții a lucrat ca lăcătuș, producător de covoare și șofer de autobuz.

Deși anul trecut primarul orașului Kalisz i-a oferit o diplomă onorifică de Bacalaureat, pensionarul spune că și-a dorit întotdeauna să obțină certificatul în mod oficial.

„Pentru mine, educația a fost întotdeauna cel mai important lucru. Toată viața am trăit fără această diplomă de liceu”, a mărturisit el.

An cu promovare de peste 81%

Potrivit Comisiei Centrale de Examinare din Polonia, peste 81% dintre candidații înscriși la examenul de Matura din acest an au promovat. Aproximativ 12% dintre elevii care au picat o singură probă obligatorie vor putea susține o nouă examinare în luna august.

În schimb, peste 6% dintre candidații care nu au promovat mai multe probe obligatorii vor trebui să aștepte sesiunea de anul viitor pentru a încerca din nou.

În Polonia, promovarea examenului de Matura este obligatorie pentru admiterea la universitate. Probele obligatorii sunt limba polonă, matematica și o limbă străină.

Povestea lui Józef Peruga a devenit un simbol al perseverenței și al dorinței de a învăța, demonstrând că aspirația de a obține o diplomă nu are limită de vârstă.

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