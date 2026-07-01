Pîslaru: Profesorii sunt nemulțumiți pentru că promisiunea salarială din 2023 nu poate fi onorată

Dragoș Pîslaru a spus că în timpul guvernării Ciucă-Ciolacu, li s-a promis celor din educație că vor avea o creștere substanțială, cu ocazia legii salarizării, .

Practic, după greva uriașă, când profesorii amenințau că nu intră în examenele naționale din vara anului 2023, a fost adoptată o ordonanță.

„În actul normativ s-a zis… cu legea salarizării, că nivelul salariului profesorului debutant va fi la nivelul salariului mediu brut pe economie. Am făcut simulările, am stat cu Banca Mondială să vedem ce înseamnă solicitarea asta pe care o avem în legislație. Deci noi avem acum un act normativ care constânge. Și asta ar însemna că numai pentru sectorul de educație ar trebui să avem 8 miliarde de lei. Deci numai pentru sectorul de educație”, a spus Pîslaru, miercuri seara, la Digi24.

Întrebat dacă în educație vor scădea veniturile, Pîslaru a spus că profesorii se bucură de protecția veniturilor.

„Dar ei sunt supărați pentru că nu au primit promisiunea din 2023. Asta este chestiunea. În momentul în care se uită la lege, ei văd că ordonanța în care aveau această prevedere se abrogă. Că e în toate măsurile care se abrogă din trecut. Trecem la o noua legislație, că ăsta e scopul. Trebuie să ai o singură lege, un singur cadru pentru toată lumea. Și atunci, pentru profesori, am plecat inițial cu circa 2 miliarde de lei pentru această familie ocupațională în legea inițială. Și acum, practic, ca să putem readuce indemnizațiile de dirigenție, să putem avea totuși o creștere a profesorului debutant, să ne ocupăm de învățământul special, să putem avea niște corectări care țin de modul în care sunt plătite funcțiile în școli, am mai alocat în acest proiect pe care îl voi propune public după ce terminăm consultarea cu Comisia, peste un miliard de lei. Deci 1,2 miliarde de lei suplimentari”, a precizat ministrul interimar al Muncii.

Solicitările profesorilor

Sute de profesori au protestat, săptămâna trecută, în fața Palatului Parlamentului. Ei au venit și pentru a depune oficial dosarul cu cele peste 160.000 de semnături pentru modificarea Legii Educației.

„Suntem aici pentru a depune cele peste 160.000 de semnături strânse pentru salvarea învățământului românesc! Cerem de urgență modificarea Legilor Educației și anularea prevederilor toxice din Legea 141/2025. Ce ne dorim concret?

– Clase mai puțin aglomerate (max. 22 elevi la primar, 26 la gimnaziu/liceu)

– Fără învățământ simultan la clasa a VIII-a!

– Plată corectă pentru munca profesorilor

– Stimularea predării în zonele defavorizate

– Revenirea la nirma didactica de dinainte de Legea nr. 141/2025”, este anunțul transmis de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.