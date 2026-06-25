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Profesorii protestează în fața Parlamentului cu câteva zile înainte de Bacalaureat / Cer normă redusă și clase cu mai puțini elevi: „Vocația nu ține de foame”

Sute de profesori protestează, joi, în fața Palatului Parlamentului. Ei au venit și pentru a depune oficial dosarul cu cele peste 160.000 de semnături pentru modificarea Legii Educației.
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Laura BuciuOana Zvobodă
25 iun. 2026, 12:16, Social
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Protestul a început la ora 11.00 în fața Palatului Parlamentului (Alveola Parcului Izvor).

Participă sindicatele FSLI, FSE „SPIRU HARET” și FNS „Alma Mater” (reprezentând peste 300.000 de salariați).

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Profesorii spun că depun oficial cele peste 160.000 de semnături strânse de la dascăli, necesare modificărilor legislative din Educație.

Ei au venit cu vuvuzele și pancarte pe care au scris „Nu v-a plăcut și nu vă place școala”, „6% ignorat”, „Respectați Legea, finanțați Educația”, „Vocația nu ține de foame” sau „Legea voastră, moartea Educației”.

Profesor: „Doar învățământul a plătit factura austerității către Guvernul Bolojan”

„Această inițiativă legislativă constituită de federațiile sindicale va fi depusă în Parlamentul României. Avem dosarele cu peste 160.000 de semnături și după acest demers vom trece la discuții cu parlamentarii ca să îi îndemnăm să introducă acest proiect pe ordinea de zi și în cel mai scurt timp să îl poată vota. Solicitările sunt: abrogarea măsurilor de austeritate din Legea nr. 141/2025, legea lui Bolojan care a dus la mărirea normei didactice pentru funcție de predare, conducere și control, a dus la creșterea numărului de elevi la clasă și noi solicităm să revenim așa cum era în Legea Educației înainte de măsurile lui Bolojan și comasarea unităților de învățământ, plata cu ora care în prezent este făcută la nivelul unui zilier necalificat. Deci nu se respectă demnitatea cadrelor didactice. Totodată solicităm abrogarea tuturor măsurilor care au ciuntit sistemul de învățământ. Constatăm că după o perioadă de timp doar învățământul a plătit această factură către Guvernul Bolojan, în vreme ce alte sectoare, nu”, spune unul dintre sindicaliștii prezenți la protest.

Proteste de aproape un an de zile: Nu ne oprește căldura, frigul sau ploaia

Alt protestatar spune că inițiativa are drept scop modificarea Legii Educației, iar cel mai important aspect în acest sens este revenirea la norma de predare de 16, respectiv 18 ore.

„Faptul că peste 160.000 de persoane cu drept de vot și-au exprimat acordul pentru modificarea acestei legi, eu cred că trebuie să sensibilizeze parlamentarii din Parlamentul României și să ia act de această dorință a noastră, a celor din învățământ, și să facă un cadru legal astfel încât să putem modifica această lege a învățământului. Situația, cum vedeți și dumneavoastră, nu este una deloc favorabilă. Am dat startul unei serii de proteste fără precedent în România, anul trecut, pe data de 7 iulie. Suntem în 25 iunie, a trecut aproape un an de zile de când suntem în stradă. Avem zeci, zeci de proteste. Suntem hotărâți, suntem determinați, nu ne oprește nici căldura, nici frigul, nici ploaia, așa cum am arătat-o de atâtea și de atâtea ori”, a declarat un alt protestatar.

Solicitările profesorilor

„Suntem aici pentru a depune cele peste 160.000 de semnături strânse pentru salvarea învățământului românesc! Cerem de urgență modificarea Legilor Educației și anularea prevederilor toxice din Legea 141/2025. Ce ne dorim concret?
– Clase mai puțin aglomerate (max. 22 elevi la primar, 26 la gimnaziu/liceu)
– Fără învățământ simultan la clasa a VIII-a!
– Plată corectă pentru munca profesorilor
– Stimularea predării în zonele defavorizate
– Revenirea la nirma didactica de dinainte de Legea nr. 141/2025”, este anunțul transmis de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Protestele profesorilor sunt organizate în plină sesiune de examene. Lucrările la Evaluarea Națională sunt în corectare, iar absolvenții de liceu încep, luni, în 29 iunie, examenul de Bacalaureat.

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