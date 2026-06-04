Ayatollahul Iranului proclamă victoria împotriva SUA și Israelului: „Inamicul răuvoitor a fost învins”

Într-un mesaj publicat de agenția iraniană Fars, citată de Euronews, liderul suprem al Iranului a afirmat că forțele armate iraniene au învins ceea ce a numit „inamicul răuvoitor”. „Spun națiunii iraniene că inamicul răuvoitor, înfrânt în confruntarea cu forțele armate ale Iranului, trece acum printr-o umilință profundă atât pe câmpul de luptă, cât și în spațiul public”, a transmis Khamenei. Liderul iranian a susținut că adversarii Teheranului încearcă acum să recurgă la metode indirecte pentru a slăbi unitatea internă a țării.

Un posibil semnal privind negocierile

Declarația este considerată surprinzătoare deoarece vine într-un moment în care contactele diplomatice dintre Washington și Teheran par să continue, în ciuda schimburilor recente de atacuri. Mai mulți observatori consideră că discursul ar putea reprezenta o încercare de a prezenta eventualele concesii diplomatice drept o victorie strategică pentru Iran. Khamenei a insistat asupra necesității menținerii unității naționale și a avertizat împotriva celor care ar putea răspândi neîncredere sau pesimism în societate.

Liderul iranian nu a mai apărut în public

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului. Presa americană a relatat anterior, citând oficiali iranieni, că liderul suprem ar fi fost grav rănit în timpul unor atacuri și ar fi suferit mai multe intervenții medicale. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat recent că ayatollahul ar fi fost probabil desfigurat în urma rănilor. Autoritățile iraniene nu au confirmat informațiile, iar Khamenei a comunicat în ultimele săptămâni doar prin declarații scrise.

Într-o serie de declarații care au atras atenția presei internaționale, președintele american Donald Trump a afirmat că Mojtaba Khamenei este implicat în negocierile dintre cele două țări. Trump a declarat că relațiile dintre părți par să evolueze pozitiv și a spus că ar fi dispus să se întâlnească personal cu liderul iranian. „Mi-ar plăcea să îl întâlnesc și probabil că ne vom întâlni la un moment dat, în funcție de cum evoluează lucrurile”, a spus liderul de la Casa Albă.

Succesorul unei dinastii politice și religioase

Mojtaba Khamenei a devenit lider suprem al Iranului după moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei. Numirea sa a fost aprobată de Adunarea Experților, organismul religios responsabil de desemnarea liderului suprem al Republicii Islamice. La momentul respectiv, Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de alegere și a declarat că nu este încântat de perspectiva unei noi conduceri din familia Khamenei.

Mesajul transmis joi este primul în care liderul iranian vorbește explicit despre o victorie împotriva Statelor Unite și Israelului. Declarația vine într-un moment în care negocierile privind un posibil armistițiu și redeschiderea Strâmtorii Ormuz continuă în paralel cu operațiuni militare și schimburi de atacuri în regiune. Pentru moment, nici Washingtonul și nici Israelul nu au reacționat oficial la afirmațiile lui Khamenei.