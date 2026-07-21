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Marea Britanie. Un bărbat de 28 de ani, acuzat de uciderea fostei deputate Ann Widdecombe

Un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Rotherham, a fost acuzat de uciderea fostei deputate britanice Ann Widdecombe. El va apărea în cursul zilei de marți în fața Tribunalului din Westminster.
Marea Britanie. Un bărbat de 28 de ani, acuzat de uciderea fostei deputate Ann Widdecombe
Ann Widdecombe. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
21 iul. 2026, 07:59, Știri externe
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Joshua Kerry, un bărbat în vârstă de 28 de ani din Rotherham, a fost acuzat de uciderea fostei deputate britanice Ann Widdecombe.

El va merge în fața tribunalului de primă instanță din Westminster în cursul zilei de marți, a anunțat Parchetul Regal, potrivit The Guardian.

Bărbatul fusese arestat în data de 11 iulie sub suspiciunea de omor, la două zile după ce Ann Widdecombe a fost găsită moartă la domiciliul său din Devon.

„Am decis să-l punem sub acuzare pe Joshua Kerry pentru omor, în urma unei anchete a poliției privind decesul lui Ann Widdecombe în Haytor, Dartmoor. Ancheta poliției privind motivele inculpatului este în curs, incluzând o posibilă legătură politică sau teroristă”, a spus Frank Ferguson, procurorul-șef al diviziei speciale pentru infracțiuni grave și combaterea terorismului din cadrul Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS), potrivit sursei citate.

Poliția din Devon și Cornwall a arestat inițial un bărbat în vârstă de 26 de ani din Newton Abbot, în Devon, însă acesta a fost eliberat ulterior, iar poliția a declarat că acesta nu mai face obiectul anchetei.

Ancheta și-a schimbat direcția după descoperirea unor noi probe

Inițial, poliția din Devon și Cornwall anunțase că nu existau indicii care să lege cazul de terorism sau de motive politice. Ulterior, după apariția unor noi dovezi, dosarul a fost preluat de structurile specializate în combaterea terorismului. Autoritățile au precizat că bărbatul a fost arestat inițial pentru omor, însă, în timpul perchezițiilor și al investigațiilor desfășurate după reținerea sa, au fost descoperite elemente care au dus la rearestarea acestuia pentru suspiciuni privind pregătirea sau instigarea unor acte de terorism.

Potrivit poliției, femeia în vârstă de 78 de ani a fost atacată în propria locuință izolată din satul Haytor, aflat la marginea Parcului Național Dartmoor, în sud-vestul Angliei. Ea ar fi trebuit să participe la un interviu televizat la scurt timp după presupusul atac, însă nu a mai răspuns, fiind găsită fără viață a doua zi. Anchetatorii nu au făcut publică, deocamdată, cauza exactă a decesului, limitându-se să precizeze că victima a suferit „răni grave”. Șeful poliției antiteroriste a descris cazul drept „un atac brutal asupra unei femei de 78 de ani, în propria locuință”.

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