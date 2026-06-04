Omanul rezistă presiunilor SUA și refuză să rupă legăturile cu Iranul

De zeci de ani, Omanul este considerat unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Statelor Unite din Golf, dar și unul dintre puținele state care au menținut canale de dialog deschise cu Iranul. Poziția sa de mediator a devenit și mai importantă după izbucnirea războiului dintre Israel, SUA și Iran, iar autoritățile de la Muscat încearcă să evite implicarea directă în confruntare, mai arată The Guardian. În ultimele săptămâni însă, Washingtonul și-a exprimat tot mai des suspiciunile privind contactele dintre Oman și Teheran.

Marco Rubio a sugerat apropierea de Iran

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat în fața Senatului că puține state din lume susțin poziția Iranului privind Strâmtoarea Ormuz. „Nu există nicio țară pe Pământ, în afară de Iran și poate Oman, care să fie favorabilă la ceea ce face Iranul în strâmtoare”, a afirmat Rubio. Comentariile au venit la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a criticat public Omanul și a amenințat, într-o declarație făcută spontan, cu acțiuni militare împotriva sultanatului.

Disputa se concentrează asupra taxelor din Strâmtoarea Ormuz

Conflictul diplomatic este legat de viitorul regim de navigație din Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol și gaze. Iranul a creat recent o nouă autoritate maritimă care solicită navelor comerciale să obțină aprobări pentru tranzitarea zonei și propune introducerea unor taxe considerate necesare pentru finanțarea măsurilor de protecție și a proiectelor de mediu. Teheranul susține că sistemul ar respecta dreptul internațional și că taxele ar fi aplicate în mod nediscriminatoriu.

Poziția Iranului este însă contestată de comunitatea internațională. Secretarul general al International Maritime Organization, Arsenio Dominguez, a declarat anterior în Consiliul de Securitate al ONU că nu există bază legală pentru introducerea unor taxe sau tarife obligatorii pentru tranzitarea strâmtorilor internaționale. Washingtonul consideră că orice astfel de măsură ar putea reprezenta o încercare a Iranului de a controla indirect una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Omanul încearcă să păstreze neutralitatea

Autoritățile din Oman insistă că nu susțin introducerea unor taxe de tranzit și că respectă principiul libertății de navigație. Diplomații omanezi au transmis administrației americane că orice eventuale costuri ar putea fi legate exclusiv de servicii maritime specifice, precum operațiuni de salvare, asistență pentru navigație sau intervenții de urgență. În paralel, Omanul continuă să joace rolul de intermediar între Occident și Iran, încercând să evite transformarea Strâmtorii Ormuz într-un nou punct major de conflict.

Importanța disputei depășește însă regiunea Golfului. Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind esențială pentru transportul petrolului din Orientul Mijlociu către piețele din Asia, Europa și America de Nord. Orice modificare a regulilor de tranzit sau orice escaladare militară în zonă poate influența rapid prețurile energiei și comerțul internațional.