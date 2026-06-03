UE ar putea pierde 1,3 milioane de locuri de muncă pe fondul războiului din Iran

Sectoarele auto, construcțiilor, metalurgiei, chimiei și transporturilor din Europa ar putea pierde până la 1,3 milioane de locuri de muncă în acest an, ca urmare a creșterii prețurilor la energie provocate de conflictul dintre SUA și Iran, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost date. miercuri, de Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, Roxana Mînaztu.

„Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, până la 1,3 milioane de locuri de muncă sunt în pericol și vorbim în special despre locuri de muncă din industria cu consum intensiv de energie”, a declarat Mînzatu, într-o conferință de presă.

Potrivit Comisiei Europene, cele mai mari concedieri sunt estimate în sectorul Auto din UE. În acest sector, până la 600.000 de persoane și-ar putea pierde locurile de muncă.

Riscul există și în Construcții, Metalurgie, Chimie, dar și Transporturi, acolo unde 56.000 de persoane și-ar putea pierde locul de muncă.

În sectorul sistemelor de stocare a Energiei în baterii, 85.000 de persoane și-ar putea pierde locul de muncă, iar în sectorul producției de panouri solare, 58.852 de locuri de muncă se află în risc.

Vizat este și domeniul siderurgiei, acolo unde 4.500 de persoane ar putea rămâne „pe drumuri” din cauza măsurilor UE de reducere a emisiilor de carbon.

Gospodăriile cu venituri mici ar putea cheltui cu 1,4% mai mult din venituri pe combustibilul pentru transport.

Fabricile din UE angajează aproximativ 30 de milioane de persoane, în timp ce sectorul serviciilor oferă aproape 87 de milioane de locuri de muncă.