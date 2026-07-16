Eurobarometru: Românii au mai multă încredere decât media UE în învățământul profesional

Cu toate acestea, aproape două treimi spun că liceul teoretic continuă să se bucure de o imagine mai bună în România, potrivit celui mai recent Eurobarometru privind atractivitatea învățământului profesional.

Românii recomandă mai des școala profesională decât media europeană

Sondajul Eurobarometru realizat de Comisia Europeană arată că 50% dintre români ar recomanda unui elev învățământul profesional și tehnic, comparativ cu media de 47% înregistrată la nivelul Uniunii Europene. În schimb, doar 44% ar opta pentru învățământul liceal general, față de 39% media europeană.

Per ansamblu, 60% dintre români au o percepție pozitivă asupra învățământului profesional, în timp ce 35% au o opinie negativă. La nivelul Uniunii Europene, procentul celor care au o imagine favorabilă este de 67%.

Pregătirea pentru piața muncii este principalul atu

Majoritatea respondenților din România apreciază că școala profesională îi pregătește pe elevi pentru meseriile cerute de angajatori. Astfel, 71% consideră că aceasta oferă competențe tehnice relevante pentru ocupațiile viitoare, iar 67% spun că absolvenții au acces la locuri de muncă aflate la mare căutare.

Totodată, 58% dintre români cred că o calificare profesională conduce către locuri de muncă bine plătite, iar 64% apreciază că astfel de meserii sunt respectate în societate. În plus, peste jumătate dintre respondenți (56%) consideră că absolvenții școlilor profesionale pot continua studiile la universitate, iar 54% spun că există oportunități de mobilitate și studii în străinătate.

Imaginea școlii profesionale rămâne o provocare

Chiar dacă românii recunosc avantajele învățământului profesional, percepția publică este în continuare influențată de prestigiul învățământului teoretic. Aproximativ 66% dintre respondenți afirmă că, în România, liceul teoretic are o imagine mai bună decât școala profesională.

În același timp, 62% cred că elevii cu rezultate foarte bune la învățătură sunt încurajați să aleagă liceul teoretic în locul învățământului profesional, ceea ce arată că acesta din urmă este încă perceput ca o opțiune secundară pentru mulți elevi și părinți.

Familia cântărește mai mult decât profesorii

Potrivit studiului, principalul motiv pentru care tinerii aleg școala profesională este dorința de a se angaja și de a începe să câștige bani cât mai repede, indicat de 39% dintre români. Pe locul al doilea se află influența părinților și a familiei (31%), urmată de recomandările profesorilor sau ale consilierilor școlari (23%).

Sondajul mai arată că stereotipurile de gen continuă să influențeze alegerile educaționale. Aproximativ două treimi dintre români consideră că fetele sunt încurajate mai degrabă să urmeze învățământul general, chiar și atunci când sunt interesate de domenii tehnice sau practice.

Un rezultat important pentru România

Datele Eurobarometrului vin într-un moment în care România încearcă să extindă învățământul profesional și dual pentru a acoperi deficitul de forță de muncă din sectoare precum construcțiile, industria, energia sau transporturile. Faptul că românii recomandă într-o proporție mai mare decât media europeană acest traseu educațional poate reprezenta un semnal favorabil pentru dezvoltarea acestor programe, însă rezultatele arată că schimbarea percepției publice rămâne una dintre principalele provocări.

Sondajul a fost realizat în noiembrie 2025 pe un eșantion de 1.041 de respondenți din România și 26.453 la nivelul Uniunii Europene, iar rezultatele au fost publicate în iulie 2026.