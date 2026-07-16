Stagii europene de practică pentru tineri: 1.500 de euro lunar. Domeniile disponibile

Potrivit comisarei UE pentru ocuparea forței de muncă, absolvenții învățământului tehnic și profesional au parte, pentru prima dată, de până la 100 de locuri disponibile în programul Blue Book, în sesiunea care va începe în martie 2027.

Doritorii pot să aplice la stagii pentru domenii precum: ospitalitate, gastronomie și turism; IT sau media digitală, dar și inginerie sau producție.

În programul Blue Book sunt disponibile și stagii în domenii precum afaceri, administrație și finanțe sau chiar și sănătate, asistență socială și educație.

„Concret, un absolvent cu specializare în domeniul HoReCa ar putea face un stagiu în cadrul serviciilor de catering ale Comisiei. Un absolvent cu pregătire tehnică în inginerie sau producție ar putea lucra, de exemplu, în cadrul Oficiului pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles – OIB, în activități legate de întreținere, logistică sau operațiuni tehnice, în funcție de posturile oferite”, explică Roxana Mînzatu, în postarea sa publicată pe Facebook.

Înscrierile se fac în această perioadă

Înscrierile pentru sesiunea ce va începe de anul viitor se deschid în 22 iulie anul acesta și se vor încheia în 4 septembrie. Stagiul va dura 5 luni iar participanții primesc 1.500 de euro lunar.

BlueBook este principalul program de stagii al Comisiei Europene. În cadrul programului sunt puse la dispoziție 2.000 de locuri în cadrul Comisiei, instituțiilor dar și agențiilor europene.

Pentru locurile disponibile candidează anual în jur de 36.000 de doritori.

„Învățământul profesional și cel universitar trebuie tratate cu aceeași considerație. Europa are nevoie atât de absolvenți de facultate, cât și de tineri cu pregătire practică, ale căror competențe sunt esențiale pentru economie”, a declarat Roxana Mînzatu.

Astfel, Comisia Europeană recunoaște valoarea tuturor traseelor educaționale și le oferă absolvenților de învățământ profesional acces la oportunități europene de cel mai înalt nivel, potrivit Roxanei Mînzatu.