Tinerii care-și doresc să studieze la o facultate cu 50% pregătire practică, cu burse lunare și de performanță și să aibă contact direct cu specialiștii care gestionează infrastructura esențială a Capitalei se pot înscrie până pe 23 iulie 2026 la programul de licență în sistem dual „Inginerie circulară și tranziție verde”.

Programul durează patru ani și este organizat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, în parteneriat cu Apa Nova București. Pregătirea academică este completată de învățare aplicată și experiență într-un mediu profesional real.

50% practică în companie

Jumătate din pregătirea studenților are loc în cadrul Apa Nova București, alături de specialiști din domeniu. Studenții au acces la infrastructură reală, procese operaționale și activități care susțin serviciile de apă și de canalizare pentru peste 2 milioane de locuitori ai Capitalei. Practica din timpul facultății le asigură experiență într-un mediu profesional real, în laboratoarele, stațiile de tratare și epurare sau alte puncte de lucru ale Apa Nova București.

Prin contactul direct cu activitatea companiei, studenții înțeleg procesele concrete de lucru și își formează încă din timpul facultății competențe aplicate, relevante pentru viitoarea profesie.

Burse și sprijin financiar

Studenții înscriși pot beneficia de:

o bursă lunară în valoare totală de 200 de lei , acordată de Apa Nova București și de Ministerul Educației și Cercetării;

, acordată de Apa Nova București și de Ministerul Educației și Cercetării; burse sociale pentru categoriile vulnerabile, începând de la 050 de lei ;

; o bursă de performanță de 500 de lei , acordată studentului cu cea mai mare medie din anul și programul său de studii;

, acordată studentului cu cea mai mare medie din anul și programul său de studii; o bursă de performanță de 110 lei, pentru studenții cu o medie de minimum 8, în limita fondului disponibil.

Facilități pentru studenți

Pe lângă burse, studenții au acces la facilitățile oferite de USAMV București: cazare în campus, cantină, facilități sportive, reduceri la transportul public din București și reduceri la călătoriile cu trenul, pe baza legitimației de student.

La finalul studiilor, absolvenții au posibilitatea de a se angaja în cadrul Apa Nova București, o companie parte din Grupul Veolia. Programul creează astfel o legătură directă între facultate, practică și carieră.

Înscrieri până pe 23 iulie

Înscrierile pentru programul de licență în sistem dual „Inginerie circulară și tranziție verde” sunt deschise până pe 23 iulie 2026.

Mai multe informații despre etapele de înscriere și documentele necesare sunt disponibile aici: https://fifim.ro/admitere/#etape