De mâine, 8 iulie, încep înscrierile pentru programul de licență în sistem dual „Inginerie circulară și tranziție verde”, organizat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, în parteneriat cu Apa Nova București. Programul este construit pentru tinerii interesați de protecția mediului, infrastructură și tehnologii sustenabile, economie circulară și soluții pentru orașele viitorului și oferă 50% practică în compania Apa Nova București.

Pentru Andrei P., care studiază la USAMV în cadrul acestui program de anul trecut – când a fost lansat, această legătură directă dintre pregătirea teoretică de la facultate și experiența aplicată în cadrul Apa Nova este principalul avantaj al sistemului dual. „Pentru mine, sistemul dual înseamnă un avantaj important, deoarece îmi permite să aplic și să înțeleg mai bine teoria predată la facultate prin experiență practică, direct în companie”, spune acesta.

Diferența față de un program universitar clasic se vede, declară Andrei P., în contactul cu situații reale din domeniu și în ritmul în care un student începe să înțeleagă profesia încă din timpul facultății. „Față de un program universitar clasic, oferă contact cu situații reale din domeniu și mă ajută să mă pregătesc mai bine pentru viitoarea carieră”, explică Andrei P.

Programul „Inginerie circulară și tranziție verde” are o durată de patru ani și propune un model aplicat de formare: practică în companie și pregătire într-un domeniu esențial pentru orașele moderne – managementul sustenabil al apei și al resurselor.

Ce înseamnă o facultate în sistem dual: integrare rapidă pe piața muncii

În sistemul dual, studenții nu așteaptă finalul facultății pentru a înțelege cum arată profesia. Experiența practică începe încă din timpul studiilor, iar studenții au posibilitatea de a învăța într-un mediu real de lucru, alături de specialiști. În acest mod, la finalul studiilor, studenții pot fi integrați mult mai ușor în piața muncii, având posibilitatea să se angajeze imediat după terminarea facultății.

Prin parteneriatul cu Apa Nova București, compania care asigură furnizarea apei potabile și serviciile de canalizare pentru peste 2 milioane de locuitori ai Capitalei, studenții au acces la tehnologii, procese operaționale și proiecte relevante pentru infrastructura urbană. Astfel, pot vedea concret cum funcționează, zi de zi, serviciile esențiale de care depinde o capitală europeană.

Pentru Andrei P., atuul programului este tocmai această legătură directă cu profesioniștii și cu realitatea din teren. „Cel mai util beneficiu oferit de program mi se pare posibilitatea de a mă dezvolta profesional în paralel cu facultatea, alături de oameni cu experiență. Astfel, pot învăța direct de la profesioniști și pot înțelege mai bine cum se aplică în practică ceea ce studiez”, spune acesta.

Burse și sprijin pentru studenți, pe tot parcursul facultății

Studenții înscriși pot beneficia de mai multe tipuri de burse. Programul include o bursă lunară în valoare de 1.200 lei, acordată de Apa Nova București și de Ministerul Educației și Cercetării.

În plus, programul include și alte forme de sprijin: bursă socială pentru categoriile vulnerabile, începând de la 1.050 lei, dar și burse de performanță – 1.500 lei pentru bursa de performanță I, acordată studenților cu cea mai mare medie din anul și programul lor de studiu, și 1.110 lei pentru bursa de performanță II, pentru studenții care au minimum media 8, în limita fondului disponibil.

Studenții au acces și la cazare în campusul USAMV București, cantină, facilități sportive și reduceri la transportul public din București și la călătoriile cu trenul, în baza legitimației de student.

Toate informațiile despre înscriere

Înscrierea se face conform calendarului admiterii în învățământul dual pentru învățământ superior, sesiunea de vară 2026. Perioada de înscriere este 8 iulie 2026 – 23 iulie 2026.

Admiterea la programul „Inginerie circulară și tranziție verde” din cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului este simplă și se face online, prin depunerea dosarului.

Mai multe informații despre etapele de înscriere și documentele necesare sunt disponibile aici: https://fifim.ro/admitere/#etape

Oportunități pentru absolvenți

La finalul studiilor, absolvenții au posibilitatea de a se angaja în cadrul Apa Nova București, o companie parte din Grupul Veolia. Astfel, programul oferă un parcurs clar: admitere, formare practică, contact direct cu industria și șansa unei cariere într-un domeniu de viitor.

Articol realizat cu sprijinul Veolia