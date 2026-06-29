De la facultate la carieră: programul dual USAMV, cu practică la Apa Nova București și burse pentru studenți

Pentru absolvenții de liceu, alegerea facultății este una dintre cele mai importante decizii după Bacalaureat. Dincolo de numele programului sau de prestigiul universității, contează tot mai mult ce oferă concret o facultate: câtă practică include, ce sprijin primesc studenții și ce șanse reale de angajare au după absolvire.

Programul de licență în sistem dual „Inginerie circulară și tranziție verde”, organizat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, în parteneriat cu Apa Nova București, este adaptat nevoile studenților și propune, între altele: 50% practică în companie și pregătire într-un domeniu esențial pentru orașele moderne – managementul sustenabil al apei și al resurselor.

Programul „Inginerie circulară și tranziție verde” are o durată de patru ani și se adresează tinerilor interesați de protecția mediului, infrastructură și tehnologii sustenabile, economie circulară și soluții pentru orașele viitorului.

Ce înseamnă o facultate în sistem dual

În sistemul dual, studenții nu așteaptă finalul facultății pentru a înțelege cum arată profesia. Experiența practică începe încă din timpul studiilor, iar studenții au posibilitatea de a se angaja imediat după terminarea facultății sau chiar în timpul acesteia.

Prin parteneriatul cu Apa Nova București, compania care asigură furnizarea apei potabile și serviciile de canalizare pentru peste 2 milioane de locuitori ai Capitalei, studenții au acces la specialiști, tehnologii, procese operaționale și proiecte relevante pentru infrastructura urbană. Astfel, studenții pot aplica concret teoria și pot vedea, cu ochii lor, cum funcționează, zi de zi, serviciile esențiale de care depinde o capitală europeană.

Burse și sprijin pentru studenți, pe tot parcursul facultății

Studenții înscriși pot beneficia de mai multe tipuri de burse: lunară, în valoare de 1200 lei, acordată de Apa Nova București și de Ministerul Educației și Cercetării. În plus, programul include și alte forme de sprijin: bursă socială pentru categoriile vulnerabile, începând de la 1.050 lei, dar și burse de performanță – 1.500 lei pentru bursa de performanță I, pentru studenții care au cea mai mare medie din anul și programul lor de studiu și 1.110 lei pentru bursa de performanță II, pentru studenții care au minimum media 8, în limita fondului disponibil.

Studenții au acces și la cazare în campusul USAMV București, cantină, facilități sportive și reduceri la transportul public din București și la călătoriile cu trenul, în baza legitimației de student.

Oportunități după absolvire

La finalul studiilor, absolvenții au posibilitatea de a se angaja în cadrul Apa Nova București, o companie Veolia. Astfel, programul oferă un parcurs clar: admitere, formare practică și apoi șansa unei cariere într-un domeniu de viitor.

De ce contează această specializare

Gestionarea eficientă a resurselor, reducerea risipei și aplicarea principiilor economiei circulare sunt direcții tot mai importante pentru companii, administrații și comunități. Este o specializare legată de felul în care vor funcționa orașele în anii următori: cum folosesc mai bine resursele, cum reduc pierderile, cum gestionează eficient și inteligent infrastructura și cum răspund la presiunile legate de mediu și sustenabilitate.

Cum se face înscrierea

Înscrierea se face conform calendarului admiterii în învățământul dual pentru învățământ superior, sesiunea de vară 2026. Perioada de înscriere este 8 iulie 2026 – 23 iulie 2026.

Admiterea la programul „Inginerie circulară și tranziție verde”, din cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, este simplă și se face online, prin depunerea dosarului.

Mai multe informații despre etapele de înscriere și documentele necesare sunt disponibile aici: https://fifim.ro/admitere/#etape