Cea mai vârstnică studentă din România a absolvit facultatea la 90 de ani. Povestea impresionantă a Amaliei-Susana Tușa

Amalia-Susana Tușa a fost una dintre prezențele speciale ale ceremoniei de absolvire organizate marți în sala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

La 90 de ani, aceasta și-a văzut împlinit visul de a obține diploma Facultății de Teologie, devenind un exemplu de perseverență și dorință de cunoaștere.

„Sunt foarte fericită, în primul rând, că am reușit să iau diploma. Mai bine mai târziu decât niciodată. A fost o bucurie și am avut parte de un colectiv tânăr”, a declarat absolventa pentru Trinitas TV.

Mesajul transmis tinerilor absolvenți

La finalul studiilor, Amalia-Susana Tușa le-a oferit un sfat celor care își încep acum cariera profesională.

„Să tindă la mai bine și să aibă încredere în Dumnezeu”, a spus aceasta, potrivit basilica.ro.

Femeia a subliniat că sprijinul credinței a fost esențial în parcursul său academic și personal.

„Pe mine numai Dumnezeu m-a ajutat în toți acești ani”, a mărturisit absolventa.

Profesor: Toată viața ai de învățat

Părintele lector Bogdan Ivanov, îndrumătorul de an al promoției, a evidențiat semnificația prezenței Amaliei-Susana Tușa printre absolvenți.

„Am avut și o studentă care, la finalizarea studiilor, a împlinit vârsta de 90 de ani. Ceea ce arată că practic toată viața ai de învățat”, a declarat cadrul universitar.

Mitropolitul Andrei: V-ați format ca buni misionari ai lui Hristos

La festivitatea de absolvire au participat reprezentanți ai mediului academic și bisericesc, printre care și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

Acesta le-a vorbit absolvenților despre responsabilitatea pe care o au în societate și despre rolul lor de promotori ai valorilor creștine.

„Noi nădăjduim că frățiile voastre v-ați format ca buni misionari ai Domnului nostru Iisus Hristos. Nădăjduim că într-o lume singularizată, într-o lume cu probleme, frățiile voastre veți putea face lucruri minunate”, a afirmat ierarhul.

Decanul facultății: Performanța teologiei este întâlnirea cu Dumnezeu

Părintele arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a subliniat că studiul teologiei nu înseamnă doar acumulare de informații, ci și dezvoltare spirituală.

„Teologia are o performanță sau o excelență aparte. La finalul teologiei, performanța ei este să ajungi la o cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Dumnezeu se face simțit, îți schimbă viața în bine, îți dă entuziasm de viitor și îți oferă siguranță până la moarte”, a spus decanul.

Facultatea de Teologie din Cluj pregătește sute de studenți

Promoția 2026 a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai a inclus absolvenți ai programelor de licență și master.

Instituția oferă în prezent patru specializări de licență, șapte programe de master și 11 domenii de doctorat, fiind una dintre cele mai importante facultăți de teologie din România.