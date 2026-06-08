Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe pe 8 iunie. Cât durează și ce reguli trebuie respectate

Acest post precede sărbătoarea dedicată celor doi mari apostoli ai creștinătății, celebrată anual la 29 iunie, și este marcat prin rugăciune, cumpătare și reflecție asupra vieții spirituale.

Când începe și cât durează

Potrivit calendarului ortodox, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026 începe pe 8 iunie, imediat după Duminica Tuturor Sfinților. Durata acestuia este variabilă de la un an la altul, fiind stabilită în funcție de data Paștelui și de succesiunea sărbătorilor pascale.

În acest an, perioada de post se întinde până pe 28 iunie inclusiv, având o durată de aproximativ 21 de zile. Aceasta este una dintre cele mai lungi perioade ale Postului Sfinților Apostoli din ultimii ani, oferindu-le credincioșilor mai mult timp pentru reculegere și întărirea credinței.

Zile cu dezlegare la pește

Deși are o durată considerabilă, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026 este considerat mai ușor decât alte posturi importante din calendarul ortodox. Tipicul bisericesc prevede mai multe zile cu dezlegare la pește, în special în zilele de sâmbătă și duminică.

Totodată, în anumite zile de marți și joi există dezlegare la untdelemn și vin, iar unele sărbători religioase din această perioadă permit, de asemenea, consumul de pește. Aceste rânduieli contribuie la un regim alimentar mai echilibrat, fără a diminua importanța dimensiunii spirituale a postului.

Semnificația spirituală

Dincolo de restricțiile alimentare, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026 reprezintă un moment de apropiere de Dumnezeu și de consolidare a valorilor creștine. Tradiția acestui post își are originile în primele secole ale creștinismului și este legată de perioada care urma Pogorârii Sfântului Duh.

Conform tradiției bisericești, apostolii se pregăteau prin rugăciune și înfrânare înainte de a porni la propovăduirea Evangheliei. Astăzi, credincioșii sunt îndemnați să urmeze acest exemplu prin rugăciune, milostenie și participare la slujbele religioase.

Ce nu este recomandat

Pe durata postului, Biserica recomandă evitarea petrecerilor, a manifestărilor festive și a cununiilor religioase. De asemenea, credincioșii sunt îndemnați să renunțe la conflicte, judecarea aproapelui, vorbele jignitoare și gândurile negative.

Postul presupune abținerea de la consumul de carne, ouă, lapte și produse lactate, însă accentul principal rămâne pe transformarea interioară și pe cultivarea unor valori precum răbdarea, iertarea și compasiunea.

Perioada de pregătire duhovnicească se încheie pe 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, prăznuiți anual de Biserica Ortodoxă la data de 29 iunie.