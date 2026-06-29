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Sfinții Petru și Pavel 2026: Povestea mai puțin cunoscută a lanțurilor Sfântului Petru, una dintre cele mai vechi relicve ale creștinătății

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, celebrată pe 29 iunie, este una dintre cele mai importante din calendarul creștin. Dincolo de tradițiile populare cunoscute în România, această zi este legată și de o poveste mai puțin cunoscută: lanțurile atribuite Sfântului Petru, păstrate de secole la Roma și asociate unuia dintre cele mai cunoscute episoade din Faptele Apostolilor.
Sfinții Petru și Pavel 2026: Povestea mai puțin cunoscută a lanțurilor Sfântului Petru, una dintre cele mai vechi relicve ale creștinătății
Victor Dan Stephanovici
29 iun. 2026, 06:32, Social
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Pe 29 iunie, creștinii îi cinstesc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, considerați doi dintre cei mai importanți răspânditori ai creștinismului. Deși au avut vieți și misiuni diferite, tradiția creștină spune că amândoi au murit ca martiri la Roma, în timpul persecuțiilor împăratului Nero, motiv pentru care sunt prăznuiți împreună încă din primele secole ale Bisericii.

Miracolul eliberării Sfântului Petru

Unul dintre cele mai cunoscute episoade din viața Sfântului Petru este relatat în Faptele Apostolilor, capitolul 12. Potrivit textului biblic, apostolul fusese întemnițat din ordinul regelui Irod Agripa și urma să fie judecat după sărbătoarea Paștelui. În noaptea dinaintea procesului, relatarea biblică spune că un înger al Domnului a intrat în închisoare, iar lanțurile care îl țineau legat au căzut. Petru a fost condus afară din temniță, iar porțile s-au deschis în mod miraculos. Abia după ce a ajuns într-un loc sigur și-a dat seama, potrivit textului, că nu fusese un vis, ci o intervenție divină. Pentru credincioși, acest episod reprezintă unul dintre marile miracole atribuite Sfântului Petru și simbolizează eliberarea prin credință și speranță.

Biserica din Roma dedicată lanțurilor apostolului

Puțini știu că la Roma există o bazilică ridicată în cinstea acestui episod: San Pietro in Vincoli, al cărei nume se traduce prin „Sfântul Petru în Lanțuri”.

Relicvă din lanț la altarul mare al Bisericii Sfântului Petru în Lanțuri (San Pietro in Vincoli), Roma. Sursa foto: X

Potrivit tradiției Bisericii Catolice, aici sunt păstrate lanțurile atribuite Sfântului Petru și venerate de secole ca relicve. Tradiția mai spune că lanțurile provenite din închisoarea de la Ierusalim au fost aduse la Roma și puse alături de cele asociate detenției apostolului în capitala Imperiului Roman, iar cele două relicve s-ar fi unit în mod miraculos. Acest episod face parte din tradiția religioasă și nu poate fi confirmat istoric. Bazilica este cunoscută și pentru faptul că adăpostește celebra statuie a lui Moise realizată de Michelangelo, fiind unul dintre cele mai vizitate lăcașuri de cult din Roma.

De ce sunt sărbătoriți împreună Petru și Pavel

Petru a fost pescar în Galileea și unul dintre primii ucenici ai lui Iisus Hristos, în timp ce Pavel, cunoscut inițial ca Saul din Tars, a devenit unul dintre cei mai importanți misionari ai creștinismului după convertirea sa de pe drumul Damascului. Biserica îi prăznuiește împreună deoarece sunt considerați cei doi mari piloni ai creștinismului: Petru este asociat întemeierii Bisericii, iar Pavel răspândirii credinței în lumea greco-romană prin călătoriile sale misionare și epistolele care fac parte din Noul Testament.

O sărbătoare cu semnificații dincolo de tradițiile populare

În România, ziua de 29 iunie este însoțită de numeroase obiceiuri și credințe populare. Însă povestea lanțurilor Sfântului Petru rămâne una dintre cele mai puțin cunoscute legate de această sărbătoare. Fie că este privită prin prisma credinței sau a tradiției istorice a Bisericii, relicva de la San Pietro in Vincoli continuă să atragă pelerini din întreaga lume și reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri asociate Sfântului Petru și misiunii sale.

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