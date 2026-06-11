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USR vrea sesiune specială de BAC pentru elevii admiși la facultățile din străinătate. Ce include proiectul propus

USR propune o lege care să permită elevilor de liceu admiși la universități din străinătate să susțină bacalaureatul într-o sesiune specială.
USR vrea sesiune specială de BAC pentru elevii admiși la facultățile din străinătate. Ce include proiectul propus
Maria Nițu
11 iun. 2026, 11:21, Politic
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Deputații USR au depus o propunere legislativă care ar permite elevilor din an terminal de liceu, admiși sau aflați în proces de admitere la universități din afara României, să participe la o sesiune specială de bacalaureat, astfel încât să se încadreze în termenele impuse pentru prezentarea diplomei.

Inițiativa este semnată de deputații USR Ciprian Rigman, Dumitru Văduva și Ovidiu Paraschivescu și vizează modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Potrivit unui comunicat de presă, scopul este extinderea accesului la sesiunea specială de BAC.

Ciprian Rigman, profesor de istorie și deputat USR, a explicat că elevii ar trebui să aibă libertatea de a-și alege parcursul educațional fără obstacole birocratice.

„Elevii au dreptul să își aleagă singuri drumul academic. E nefiresc să fie sabotată, prin bariere birocratice, dorința unora dintre ei de a studia în afara țării. Spun asta inclusiv ca profesor cu peste 20 de ani la catedră. Da, ne dorim cu toții ca ei să revină ulterior în țară și să câștigăm, ca societate, din cunoștințele și experiența de viață pe care au dobândit-o. A-i încuraja în acest sens depinde, în final, de fiecare dintre noi, de cum contribuim, zi de zi, la schimbarea în bine a lucrurilor aici, acasă”, declară Ciprian Rigman.

Propunerea legislativă vine și în contextul unui caz recent, cel al Alexiei Borza, elevă din Cluj, care a fost nevoită să acționeze în instanță Ministerul Educației pentru a putea participa la sesiunea specială de bacalaureat.

Situația i-ar fi fost necesară pentru a respecta calendarul de admitere la o facultate de economie din străinătate.

Inițiatorii USR spun că astfel de situații nu ar trebui să mai ajungă în instanță, iar accesul la sesiunea specială trebuie clarificat prin lege.

„Ca părinți, cel mai mare vis al nostru este să ne vedem copiii reușind. Când un tânăr muncește ani la rând și este admis la o universitate din străinătate, este datoria noastră morală să-i fim sprijin, nu barieră. Acești copii nu cer un examen mai ușor, ci doar șansa de a susține bacalaureatul într-o sesiune specială, pentru a nu pierde munca depusă din cauza unor suprapuneri de calendar. Statul român trebuie să le deschidă uși, nu să le pună piedici în drumul spre educație. Iar un tânăr care se simte susținut de țara lui atunci când își ia zborul este un tânăr care se va întoarce cu drag acasă”, afirmă Ovidiu Paraschivescu.

La rândul său, deputatul Dumitru Văduva susține că inițiativa corectează o inechitate.

„Urmărim, prin această inițiativă, corectarea unei situații de inechitate care afectează elevii admiși la universități din străinătate, care se confruntă cu suprapunerea calendarului de admitere cu examenul național de bacalaureat. Totodată, e vorba de asigurarea unui acces echitabil la educație, în linie cu principiile europene privind libera circulație și egalitatea de șanse”, precizează acesta.

Proiectul prevede că pot fi considerate „cazuri temeinic justificate”, pentru organizarea unei sesiuni speciale de bacalaureat, două situații principale.

Primul caz include elevii din clasa a XII-a sau a XIII-a care sunt admiși condiționat sau participă la admitere la universități din state membre UE sau din afara Uniunii Europene, atunci când termenul de depunere a diplomei este anterior eliberării acesteia în sesiunea obișnuită.

Al doilea caz se aplică elevilor care fac parte din loturi olimpice sau participă la competiții internaționale sportive ori artistice desfășurate în perioada examenului de bacalaureat.

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