Rezultate finale Bacalaureat 2026: Rata de promovare a crescut la 76,9% după contestații

Potrivit datelor oficiale, au promovat examenul 97.020 de candidați din toate promoțiile. Dintre aceștia, 92.502 provin din promoția curentă, pentru care rata de promovare este de 81,6%, iar 4.518 sunt din promoțiile anterioare, cu o rată de promovare de 35,1%.

70 de medii generale de 10

Cele mai multe medii finale s-au situat în intervalul 9,00-9,49, fiind înregistrate 16.704 astfel de rezultate. Totodată, 70 de candidați au obținut media generală 10.

La probele scrise au fost acordate 499 de note de 10 la Limba și literatura română, 35 la Limba și literatura maternă, 3.832 la proba obligatorie a profilului (2.455 la Matematică și 1.377 la Istorie) și 3.312 la proba la alegere a profilului și specializării. Cele mai multe note maxime la această ultimă probă au fost obținute la disciplina Logică și argumentare, unde 886 de candidați au primit nota 10.

69 de candidați eliminați pentru tentativă de fraudă

În total, 29.084 de candidați au fost declarați respinși, iar alți 69 au fost eliminați pentru tentative de fraudă.

În sesiunea iunie-iulie 2026 au fost depuse 55.454 de contestații, reprezentând 15,02% din numărul total al lucrărilor. Cele mai multe au vizat proba scrisă la Limba și literatura română, unde au fost înregistrate 21.901 contestații.

Ministerul Educației anunță că a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2026 va avea loc în perioada 3-24 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 și 21 iulie.