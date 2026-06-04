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Trump spune că ar fi „onorat” să-l întâlnească pe liderul suprem al Iranului, deși tatăl acestuia a fost ucis în atacurile americane

Donald Trump a declarat că ar fi dispus să se întâlnească cu liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, în cazul în care Washingtonul și Teheranul ar ajunge la un acord.
Trump spune că ar fi „onorat” să-l întâlnească pe liderul suprem al Iranului, deși tatăl acestuia a fost ucis în atacurile americane
Mojtaba Khamenei, liderul Iranului/Mediafax Foto/Abacapress Hepta.jpg
Gabriel Negreanu
05 iun. 2026, 00:05, Știri externe
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Întrebat dacă ar accepta o întrevedere cu liderul iranian, președintele american Donald Trump a răspuns inițial că nu își dorește o astfel de întâlnire, dar a adăugat că ar considera-o o onoare.

„Nu vreau să mă întâlnesc. Dar dacă m-aș întâlni cu el, aș fi onorat”, a spus Trump. „Dacă ajungem la un acord, este posibil să mă întâlnesc cu el. Aș fi în regulă cu asta.”

Trump a precizat că nu știe dacă l-ar invita pe Khamenei în Statele Unite, însă a afirmat că ar trata o eventuală întâlnire „cu respect”.

Întrebat dacă liderul suprem iranian ar refuza o astfel de întrevedere după ce membri ai familiei sale au fost uciși în atacurile americane inițiale asupra Iranului, din 28 februarie, Trump a admis că nu este probabil o figură agreată la Teheran.

„Aș spune că nu sunt persoana lui favorită. Dar, acestea fiind spuse, probabil că este un profesionist în anumite cercuri. Are o reputație foarte bună, de fapt”, a declarat președintele american.

Fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, tatăl lui Mojtaba Khamenei, s-a numărat printre persoanele ucise în atacurile respective, în timp ce Mojtaba ar fi fost grav rănit.

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