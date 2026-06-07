China a lansat o operațiune de pază de coastă la est de Taiwan, amplificând tensiunile din Pacific

Autoritățile de la Tokyo și Manila au anunțat lansarea unor discuții oficiale pentru a delimita granițele zonelor lor economice exclusive și ale platformei continentale, notează AFP.

Beijingul a catalogat rapid aceste discuții drept „ilegale”, revendicându-și propria „zonă economică exclusivă și platformă continentală” în apele respective, la est de Taiwan, teritoriu pe care China îl consideră ca fiind al său.

Ministerul Transporturilor din China a ordonat sâmbătă autorităților maritime din provinciile de coastă Guangdong și Fujian să desfășoare o operațiune specială de poliție în apele respective.

Agenția de presă Xinhua a precizat că măsura reprezintă un răspuns la decizia Japoniei și Filipinelor de a începe negocieri privind delimitarea unei frontiere maritime în apropierea Taiwanului.

Cu toate acestea, autoritățile chineze nu au oferit detalii despre amploarea operațiunii, durata acesteia sau dacă acțiunea este încă în desfășurare.

Ca reacție, garda de coastă a Taiwanului a anunțat duminică trimiterea unor nave în zonă pentru a monitoriza situația și a răspunde în mod corespunzător. Taipeiul consideră că operațiunea chineză contravine normelor dreptului internațional și a reiterat solicitarea de a fi inclus în negocierile dintre Japonia și Filipine.