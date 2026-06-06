Echipa de fotbal a Iranului, pregătită să plece la Cupa Mondială. Unii oficiali așteaptă încă vizele pentru SUA

Televiziunea de stat iraniană, citată de AP, anunță că unii membri ai Federației Iraniene de Fotbal care urmau să însoțească echipa nu primiseră încă vizele de intrare în SUA.

Este vorba de 14 membri ai staffului și oficiali care nu ar fi primit încă vize pentru SUA. Printre aceștia se numără secretarul general al federației, Hedayat Mombeini, și vicepreședintele acesteia, Mehdi Mohammad Nabi.

Nu este clar dacă președintele federației, Mehdi Taj, primise o viză.

Participarea echipei la Cupa Mondială a fost complicată de războiul Iranului cu Israelul și Statele Unite. Problemele legate de procesarea vizelor au determinat Iranul să-și mute baza de antrenament de la Tucson, Arizona, la Tijuana, la granița Mexicului cu California.

Federația a acuzat SUA de „comportament răzbunător” prin refuzul acordării vizelor pentru „membrii cheie ai conducerii și ai administrației” echipei și a anunțat că va sesiza FIFA.

Echipa s-a pregătit pentru Cupa Mondială într-un cantonament din Antalya, Turcia. Echipa a transmis că a primit deja vize de la Ambasada Mexicului din Ankara.

Iranul joacă primele două meciuri la Inglewood, California, împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie și a Belgiei șase zile mai târziu, apoi se îndreaptă spre Seattle pentru a înfrunta Egiptul pe 26 iunie.

17 jucători, în lot

Iranul și SUA s-ar putea întâlni în runda de 32, pe 3 iulie, la Arlington, Texas, dacă ambele echipe termină pe locul al doilea în grupele lor.

Președintele Donald Trump a descurajat Iranul în martie să participe la turneu, spunând că nu crede că este „adecvat” și exprimându-și îngrijorarea cu privire la „viața și siguranța” jucătorilor.

Iranul și-a stabilit luni componența echipei, incluzând 17 jucători care evoluează în țară, ale căror cluburi nu au mai jucat din februarie din cauza războiului. Atacantul vedetă Sardar Azmoun a fost exclus din lot în martie, se pare din cauza unei postări pe rețelele de socializare care a stârnit furia autorităților iraniene în timpul războiului.