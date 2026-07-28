Zinedine Zidane, prezentat oficial ca noul selecționer al Franței: „Am refuzat totul pentru Les Bleus”

La sediul Federației Franceze de Fotbal, Zinedine Zidane a fost prezentat oficial ca noul selecționer al naționalei. Zinedine Zidane a semnat un contract valabil pentru patru ani.

„Este un privilegiu, o mare onoare și cu emoție vă anunț că Zinedine Zidane va fi următorul selecționer al echipei naționale a Franței pentru următorii patru ani”, a spus Philippe Diallo, președintele federației, potrivit Le Figaro.

A refuzat totul pentru Les Bleus

Noul antrenor a spus că a „refuzat totul” pentru Les Bleus.

„Am primit oferte în ultimii 4-5 ani. Le-am refuzat pe toate de dragul echipei naționale a Franței. Este singurul lucru pe care mi-am dorit să-l fac după experiența mea cu Real Madrid. (…) Voi da tot ce am pentru ca această echipă să continue să câștige. Este singurul lucru care mă motivează”, a spus Zidane.

El a dezvăluit că încă nu a vorbit cu toți jucătorii: „Nu am discutat cu Kylian (Mbappé), vom avea ocazia să vorbim cu el și cu toți jucătorii în luna septembrie”.

Zidane a vorbit și despre fostul antrenor, Didier Deschamps, care a avut un mandat de 14 ani: „Bravo pentru ceea ce ai realizat. Toată lumea îți este recunoscătoare”.

Primele meciuri din era Zidane pentru Franța

„Zizou” va face primii pași în calitate de selecționer al „Les Bleus” în septembrie.

Franța va juca în Liga Națiunilor:

Vineri, 25 septembrie: Turcia – Franța

Luni, 28 septembrie: Belgia – Franța

Vineri, 2 octombrie: Franța – Italia

Luni, 5 octombrie: Franța – Belgia.