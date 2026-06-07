Președintele Coreei de Sud a nominalizat o femeie la conducerea guvernului

Actualul prim-ministru, Kim Min Seok, cel care a deschis mandatul președintelui Lee, urmează să demisioneze, plănuind să candideze pentru conducerea Partidului Democrat, aflat la guvernare, în cadrul congresului programat în lunile august sau septembrie, notează Yonhap.

Han Seong Sook a fost director executiv al gigantul online Naver, și a petrecut cea mai mare parte a carierei în industria internetului. Han a preluat actualul portofoliu de ministru al companiilor mici și mijlocii odată cu instalarea administrației Lee.

În cazul confirmării sale de către Adunarea Națională, Han va deveni a doua femeie din istoria Coreei de Sud care ocupă funcția de prim-ministru, după Han Myeong Sook, care a deținut acest post între 2006 și 2007.

În cadrul anunțului oficial, șeful de cabinet al președintelui, Kang Hoon Sik , a descris-o pe Han drept o persoană capabilă să conducă „ tranziția epocală către inteligența artificială și să ghideze creșterea economică a țării”, bazându-se pe vasta sa experiență în tehnologie.

Schimbarea guvernamentală are loc la un an de la începutul mandatului președintelui Lee Jae Myung, care a fost învestit pe 4 iunie anul trecut.