Jurnalistă libaneză ucisă în timpul serviciului într-un atac israelian

Crucea Roșie confirmă că jurnalista libaneză Amal Khalil a fost ucisă într-un atac israelian.
foto X
Laura Buciu
23 apr. 2026, 07:30, Știri externe

Un atac israelian asupra Libanului a ucis-o pe jurnalista libaneză Amal Khalil în timp ce își îndeplinea atribuțiile, a anunțat miercuri Crucea Roșie, citată de Anadolu.

Jurnalistă libaneză a fost ucisă miercuri într-un atac aerian israelian asupra unei case din sudul Libanului, unde se adăpostise în timp ce relata despre războiul dintre Israel și Hezbollah. Trupul ei a fost recuperat din dărâmături abia câteva ore mai târziu, au declarat echipele de salvare.

Cotidianul Al-Akhbar spune că reportera sa, Amal Khalil, a fost ucisă în satul al-Tiri, din sudul Libanului, potrivit Associated Press.

Khalil s-a adăpostit în casa din al-Tiri, după ce un atac aerian israelian anterior a lovit lângă mașina în care călătorea cu un alt coleg.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că primul atac a ucis două persoane. Un al doilea atac israelian a lovit apoi casa din al-Tiri unde Khalil și colega ei, Zeinab Faraj, se adăpostiseră.

La început, echipele de salvare au reușit să ajungă la Faraj, care era grav rănit, și să recupereze cadavrele a doi oameni uciși în primul atac aerian. Dar au fost atacați de forțele israeliene, așa că au fost forțați să oprească încercările de a ajunge la Khalil, a declarat ministerul.

Khalil a rămas sub dărâmături ore întregi înainte ca armata libaneză, apărarea civilă și Crucea Roșie libaneză să poată ajunge la fața locului, ore mai târziu. Trupul lui Khalil a fost recuperat cu puțin timp înainte de miezul nopții, la cel puțin șase ore după atac.

Armata israeliană a declarat că indivizii din sat au încălcat armistițiul. Israelul a negat că vizează jurnaliștii sau că a împiedicat echipele de salvare să ajungă în zonă. A spus că incidentul este în curs de examinare.

„Uciderea jurnaliștilor este o crimă și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și umanitar”, a declarat ministrul informației din Liban, Paul Morcos.

Moartea lui Khalil survine în ajunul celei de-a doua runde de discuții directe dintre oficialii israelieni și libanezi de la Washington privind prelungirea armistițiului, intrat în vigoare vinerea trecută.

Peste 2.200 de persoane au fost ucise și peste 1 milion au fost strămutate din cauza atacurilor israeliene extinse asupra Libanului începând cu 2 martie, la scurt timp după începerea războiului din Iran. Atacurile au continuat în ciuda unui armistițiu de 10 zile mediat de SUA, convenit pe 16 aprilie.

