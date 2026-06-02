O locuitoare din Kiev descrie atmosfera atacului rusesc de azi-noapte: „Un fel de apocalipsă”

Mudra părul acoperit de praf, dar și fața murdară de funingine. Femeia, care are o fetiță de 6 ani le-a împărtășit jurnaliștilor Reuters groaza prin care trecea când a avut loc explozia, în cadrul celui de-al treilea atac de amploare al Federației Ruse asupra Kievului, doar în ultimele trei săptămâni.

„Era fum peste tot, nu se vedea nimic. Nu ne dădeam seama ce se întâmplă – era cumva un fel de apocalipsă?”, le-a spus femeia jurnaliștilor Reuters,în timp ce era însoțită de fiica sa, Natalia, în vârstă de 6 ani.

În spatele ei, echipele de intervenție și alți locuitori inspectau clădirile avariate, resturile contorsionate și vehiculele arse, care au devenit o imagine obișnuită în cadrul războiului aerian cu Rusia, care pare să se intensifice.

Ambele părți susțin că atacă doar ținte militare. Totuși, și civilii sunt prinși în mijlocul acestui coșmar, cel puțin 18 persoane fiind ucise și peste 100 rănite în urma ultimelor atacuri rusești.

Nu este cert dacă apartamentul femeii a fost lovit de un dronă sau de o rachetă sau de resturile unui proiectil doborât de apărarea antiaeriană. Indiferent de cauză, a urmat o stare de confuzie.

„Strigam după alți oameni, pentru că nu vedeam nimic. Oamenii foloseau lanterne, pentru că era întuneric. Nu ne dădeam seama unde ne aflam”, își amintește Olha Mudra.

„Este dificil fizic și psihic”

În orașul Dnipro din sud-estul Ucrainei au murit cel puțin 12 oameni. În fața unui bloc de apartamente dărâmat, un grup mic de rude și prieteni priveau îngroziți cum echipele de salvare scoteau cel puțin trei cadavre de sub dărâmături. Un bărbat a izbucnit în lacrimi.

O studentă de 21 de ani din Kiev, numită Anna Krzhypenska, le-a spus jurnaliștilor Reuters că este epuizată.

„Este dificil psihic și fizic. Ți-ai dori să trezești liniștit dimineața, să bei o ceașcă de cafea, dar, în schimb, trebuie să cobori (n.r. – la metrou)”, mărturisește tânăra.

Când sunt alarme de raid aerian, locuitorii din Kiev se refugiază în stațiile de metrou, pentru a supraviețui atacurilor.

În orele în care au urmat după sângerosul atac cu drone și rachete din noaptea de luni spre marți, pompierii luptau cu flăcările în mai multe zone.

Bombardamentul survine pe fondul unei escaladări a retoricii Rusiei, care lasă puține speranțe pentru o încheiere rapidă a celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.