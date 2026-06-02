Trump numește noul șef al Serviciilor Naționale de Informații ale SUA. Cum a ajuns „filantropul Twitter” înlocuitorul lui Tulsi Gabbard

„Îl numesc pe directorul Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor și președinte al Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, în funcția de director interimar al Serviciilor Naționale de Informații.
William are o vastă experiență în gestionarea celor mai sensibile chestiuni din America, a siguranței și solidității piețelor și a peste 10 trilioane de dolari la Fannie Mae/Freddie Mac, o creștere substanțială față de acum doar 12 luni.
În această perioadă, va rămâne director al Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor și președinte al Fannie Mae/Freddie Mac.
Felicitări directorului Pulte!
Președintele DONALD J. TRUMP”, anunțat Donald Trump.
Înainte de a intra în administrația guvernamentală, Pulte a fondat firma de investiții Pulte Capital Partners și a fost CEO.
De asemenea, el a atras atenția publicului larg ca „filantropul Twitter (X)”, pentru că oferea bani direct urmăritorilor săi.
Mandatul său la FHFA a fost marcat de un stil agresiv, folosindu-și poziția pentru a lansa acuzații de fraudă ipotecară împotriva unor rivali politici și oficiali ai Rezervelor Federale (Fed).