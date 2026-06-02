Trump numește noul șef al Serviciilor Naționale de Informații ale SUA. Cum a ajuns „filantropul Twitter” înlocuitorul lui Tulsi Gabbard

„Îl numesc pe directorul Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor și președinte al Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, în funcția de director interimar al Serviciilor Naționale de Informații.

William are o vastă experiență în gestionarea celor mai sensibile chestiuni din America, a siguranței și solidității piețelor și a peste 10 trilioane de dolari la Fannie Mae/Freddie Mac, o creștere substanțială față de acum doar 12 luni.

În această perioadă, va rămâne director al Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor și președinte al Fannie Mae/Freddie Mac.

Felicitări directorului Pulte!

Președintele DONALD J. TRUMP”, anunțat Donald Trump.

Bill Pulte un om de afaceri și oficial guvernamental american de rang înalt, cunoscut ca un aliat apropiat al președintelui Donald J. Trump.

Așa cum a anunțat președintele SUA, Pulte va ocupa funcția de director interimar Serviciilor Naționale de Informații (Acting Director of National Intelligence), în locul lui Tulsi Gabbard, dar va continua să fie și director al Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor (FHFA) și președinte al consiliilor de administrație Fannie Mae și Freddie Mac, funcții în care a fost numit în martie 2025.

Înainte de a intra în administrația guvernamentală, Pulte a fondat firma de investiții Pulte Capital Partners și a fost CEO.

De asemenea, el a atras atenția publicului larg ca „filantropul Twitter (X)”, pentru că oferea bani direct urmăritorilor săi.

Mandatul său la FHFA a fost marcat de un stil agresiv, folosindu-și poziția pentru a lansa acuzații de fraudă ipotecară împotriva unor rivali politici și oficiali ai Rezervelor Federale (Fed).