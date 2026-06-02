Prima pagină » Știrile zilei » Fostul șef al Poliției Române, generalul Costică Voicu, a încetat din viață. De ce boală suferea?

Fostul șef al Poliției Române, generalul Costică Voicu, a încetat din viață. De ce boală suferea?

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat decesul generalului Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție. Potrivit surselor MEDIAFAX, fostul oficial suferea de o boală incurabilă și a decedat la spitalul SRI.
Fostul șef al Poliției Române, generalul Costică Voicu, a încetat din viață. De ce boală suferea?
Sursa foto: Facebook / Ministerul Afacerilor Interne
Radu Mocanu
02 iun. 2026, 17:07, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Am primit cu tristețe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție, a trecut la cele veșnice”, se arată în mesajul publicat de Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook. 

Conform surselor MEDIAFAX, generalul Costică Voicu se lupta de mai mult timp cu un cancer. Starea sa de sănătate s-a agravat brusc la începutul săptămânii. Luni, acesta a intrat în comă și a fost transportat de urgență de către familie la spitalul Serviciului Român de Informații. 

În ciuda eforturilor depuse de medici, acesta a încetat din viață marți. 

Miercuri, la ora 19:00, la capela Academiei de Poliție va avea loc slujba stâlpilor. Joi, de la 12:45, cortegiul funerar va pleca de la sediul Academiei de Poliție către Cimitirul Ghencea 3, unde la 14:00 va avea loc slujba de înmormântare.  

Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, mai transmite MAI. 

Condoleanțe au fost transmise și de Asociația Internațională a Polițiștilor – Secția Română. „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a generalului Costică Voicu, fost președinte al IPA Secția Română, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție. Președinte al IPA România timp de peste două decenii, în perioada 1992-2018, domnul general Costică Voicu și-a pus în mod decisiv amprenta asupra dezvoltării organizației, contribuind la transformarea acesteia într-un reper pentru cei care poartă uniforma și într-un model de bune practici recunoscut la nivel internațional”, transmite Asociația.  

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.ro
Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
Gandul
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Ministrul Muncii explică de ce vor pierde militarii norma de hrană și ce se alege din sporul de diriginte la profesori
Libertatea
Un bărbat care a câștigat 6 milioane de euro la Loto s-a întors la fostul său loc de muncă. Motivul pentru care a luat această decizie
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia