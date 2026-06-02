Noapte de foc în Ucraina: nouă morți și zeci de răniți după un atac major al Rusiei

Atacurile au avut loc după mai multe avertismente privind posibilitatea unei operațiuni militare de amploare din partea Moscovei, relatează Reuters.

În orașul Dnipro, din sud-estul Ucrainei, cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte 25 au fost rănite în urma unui atac cu rachete și drone, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanja.

Toți răniții au fost internați în spital și se aflau în stare moderată. Imagini publicate de autorități arată clădiri rezidențiale distruse, vehicule arse și un loc de joacă pentru copii avariat.

La Kiev, cel puțin patru persoane au murit, iar alte 51 au fost rănite, inclusiv copii, potrivit primarului Vitali Klitschko.

Un bloc de locuințe cu 24 de etaje s-a prăbușit parțial după ceea ce autoritățile suspectează că a fost un impact direct al unei rachete. Există temeri că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături.

De asemenea, un bloc cu nouă etaje și alte clădiri au fost cuprinse de flăcări după căderea unor fragmente de rachetă.

În cartierul Obolon, mai multe autoturisme au luat foc după ce au fost lovite de resturi provenite din proiectile interceptate. Alte incendii au izbucnit în zone deschise, inclusiv în apropierea unei grădinițe.

Mii de locuitori ai capitalei s-au refugiat în stațiile de metrou în timpul nopții. Martorii au relatat că mulți au coborât în adăposturi cu bagaje și saltele, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană încercau să respingă atacurile.

Avertismente privind un atac de amploare

Alarmele de raid aerian au fost activate în mare parte a Ucrainei în cursul nopții.

Cu o zi înainte, președintele Volodimir Zelenski avertizase că serviciile de informații au semnalat posibilitatea unui atac masiv din partea Rusiei.

Potrivit liderului ucrainean, forțele de apărare sunt pregătite permanent pentru astfel de scenarii, în limita resurselor disponibile.

Săptămâna trecută, Rusia a anunțat că intenționează să desfășoare lovituri „sistematice” împotriva unor obiective militare și centre de decizie din Kiev. Moscova a recomandat totodată cetățenilor străini să părăsească orașul.

Autoritățile ruse au susținut că măsura reprezintă un răspuns la un atac cu drone asupra unui cămin din regiunea Lugansk, aflată sub ocupație rusă, în urma căruia 21 de persoane ar fi fost ucise. Ucraina a respins acuzațiile.

În regiunea Harkov, din nord-estul țării, zece persoane au fost rănite în atacuri cu drone și rachete. Printre victime se află și un copil, potrivit primarului Ihor Terehov.

Atacuri și pe teritoriul Rusiei

Autoritățile ruse au anunțat că rafinăria de petrol Ilski, din regiunea Krasnodar, a fost cuprinsă de flăcări după un atac cu drone.

Totodată, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate deasupra orașului Sevastopol, principala bază a Flotei ruse din Marea Neagră, situată în Peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014.