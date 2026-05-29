Prima pagină » Politic » George Simion: Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători

Liderul AUR, George Simion, a avut o reacție, vineri dimineață, la prăbușirea unei drone peste un bloc din Galați. Simion a abordat politic evenimentul din timpul nopții și acuză autoritățile de incompetență.
Laurentiu Marinov
29 mai 2026, 06:39
Președintele AUR, George Simion, cere imperativ, într-o postare pe Facebook, ca un guvern „legitim” să preia puterea. El condamnă incidentul cu drona de la Galați din timpul nopții, pe care îl califică drept atac.
„Nu a fost ușor în al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea.
Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației.
Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele…
Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă”, a scris George Simion.

