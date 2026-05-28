Reuters. Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră

Dronele au atacat trei petroliere în largul coastei de nord a Mării Negre a Turciei, relatează joi Reuters, citând date de la compania de transport maritim Tribeca. Potrivit Marinetraffic , o navă se afla în drum spre Novorossiisk.

Petrolierele în cauză au fost proiectate pentru transportul țițeiului. James II (arborând pavilionul Palau) a fost atacată la 80 km în largul coastei insulei Turkeli, în timp ce Altura și Velora (arborând pavilionul Sierra Leone) au fost lovite în timp ce transferau țiței între nave.

Garda de Coastă turcă a trimis ambarcațiuni la locul incidentului. Echipajele au fost evacuate și nimeni nu a fost rănit, relatează Reuters. Ministerul Transporturilor din țară a refuzat să comenteze, mai notează agenția.