Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Ministrul de Externe l-a informat pe secretarul de stat că Forțele Armate Ruse lansează „atacuri sistematice și consecvente” împotriva unor ținte din Kiev, a relatat serviciul de presă al Ministerului rus de Externe .

Lavrov a subliniat că Ministerul rus de Externe a recomandat ca și alte țări să își evacueze cetățenii din Kiev.

Ministrul a declarat că autoritățile Ucrainei și ale țărilor europene subminează acordurile încheiate de președinții rus și american Vladimir Putin și Donald Trump la Anchorage în august 2025.

Ministerul rus de Externe a menționat că Serghei Lavrov și Marco Rubio și-au confirmat intenția de a normaliza condițiile de muncă ale misiunilor diplomatice ruse și americane de pe teritoriul celeilalte părți. Părțile au discutat, de asemenea, despre criza din Strâmtoarea Hormuz și situația din jurul Cubei.

Ministerul rus de Externe a anunțat astăzi că armata rusă se pregătește să atace instalațiile de producție și programare a dronelor din Ucraina, precum și „centrele de luare a deciziilor și posturile de comandă” din Kiev.

Ministerul a cerut străinilor să părăsească orașul. Ministerul a descris acest lucru ca un răspuns la atacul Forțelor Armate Ucrainene asupra unui colegiu și a unui cămin studențesc din Starobilsk, LPR