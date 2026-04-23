Iranul a încasat primele taxe de tranzit a Strâmtorii Ormuz

Un înalt oficial iranian a declarat joi că Teheranul a primit primele venituri din taxele de tranzit introduse în Strâmtoarea strategică Ormuz.
Laurentiu Marinov
23 apr. 2026, 14:36

Ormuz, un punct de tranzit prin care trece de obicei o cincime din hidrocarburile lumii, a devenit o sursă majoră de tensiune de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de atacul israeliano-american împotriva Iranului din 28 februarie, potrivit Le Figaro.

În ciuda unui armistițiu intrat în vigoare pe 8 aprilie, situația rămâne extrem de volatilă, Iranul blocând Strâmtoarea Gibraltar, iar Statele Unite impunând o blocadă porturilor iraniene. Mai multe incidente au avut loc acolo în ultimele zile.

„Primele venituri din taxele de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz au fost depuse în contul Băncii Centrale”, a declarat Hamidreza Hajibabaei, vicepreședintele parlamentului iranian, potrivit agenției de știri Tasnim. Alte instituții media au relatat aceeași declarație fără a oferi detalii suplimentare.

Strâmtoarea Ormuz utilizată pentru transportul de bunuri esențiale

Din 28 februarie, Iranul a permis doar unui număr foarte limitat de nave să tranziteze strâmtoarea, care, pe lângă exporturile globale de petrol și gaze, este utilizată pentru transportul altor bunuri esențiale. Pe 30 martie, presa de stat iraniană a relatat că comisia de securitate a parlamentului a aprobat aceste propuneri de taxe, dar nu este clar dacă a avut loc un vot parlamentar final asupra propunerii.

Președintele american Donald Trump face presiuni asupra Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, iar Iranul condiționează încetarea blocadei americane pentru a reveni la masa negocierilor în vederea obținerii unui sfârșit durabil al conflictului. Regatul Unit a găzduit săptămâna aceasta personal militar din aproximativ 30 de țări pentru a discuta despre formarea unei misiuni conduse de Regatul Unit și Franța pentru protejarea navelor din Strâmtoarea Ormuz.

 

 

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Brumă, ploi, ninsori și cod portocaliu de vânt. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Miniștrii PSD și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor